Emiralem'in markası yok

Her yıl festivali yapılan Emiralem Çileği sadece iç piyasada tüketiliyor. Çilek fidesinin muhafaza edileceği soğuk hava deposu olmadığı için çiftçi üretimde dışa bağımlı. Kooperatifleşme sağlanamadığı için çileğin ne tescili yapılmış ne de düzenli üretim yapılabiliyor.

Halil Özcan - Menemen Emiralem Çilek Festivali geçen hafta renkli görüntülerle kutlandı. Ancak çilek üreticisi çiftçi üretimden ve çileğin geleceğinden umutlu değil. Emiralem Ovası'nda 40 yıldır çilek yetiştirdiğini anlatan Hüsamettin Şanlı, "Emiralem Çileği kokulu olur ve yediğinizde damakta güzel bir tad bırakır. Çeşitli illerde yetişen çilekleri Emiralem Çileği diye satıyorlar, çünkü tescili yok. Almadılar bu zamana kadar. Çileğimizin adı var, tadı var ama markası yok. Pazarcılık yapıyorum. Pazara çeşitli ürünleri getiriyorlar ama bizim çileğe benzemez" diyor. Çilek fidesini Aydın'dan getirdiklerini kaydeden Şanlı, şöyle konuştu: "Tarladan fideleri alıyoruz Aydın'a soğuk hava deposuna götürüyoruz. Zamanı geldiğinde getirip dikiyoruz. Bakımı çok zor."

Osmanlı kayboldu gitti

Yaklaşık 5 yıldır çilek tarımıyla uğraştığını anlatan Neşe Uysal da Emiralem'in çok geri kaldığını ileri sürdü. Çilek tarımının çiftçi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Uysal, ürünün kooperatifle gelişebileeklerini söyledi. Emiralem Çileği'nin sadece sözde marka olduğunu ifade eden üretici ve hal esnafı Hakan Eksin, "Tescilimiz yok. Daha önce Osmanlı Çileği vardı bizim, kayboldu gitti. Şimdi fideyi Adana'dan alıyoruz. 2004'te yetiştirmeye kalktık ama 80 bin fidanı çürüttük. Bir daha öyle bir girişimde bulunmadık. En düşük çilek 10 lira. Bu fiyattan aşağısı çiftçiyi bitirir" dedi.

Çiftçi bir araya gelmeli

Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tarıma önem verdiğini ve bölgeyi kalkındırmak için ortak projeler üreteceklerini kaydeden Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, Emiralem'de bir kooperatife acil ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Çilek fidesinin toprağa dikim zamanına kadar soğuk hava deposunda tutulması gerektiğini belirten Karagöl, şöyle devam etti: "Bu tür yatırımlar kooperatif kurmadan olmaz. Sulama kooperatifi vardı daha önce, ama yürütemediler ve kapandı. Kooperatif kurulduğunda herşey çorap söküğü gibi gelir. Başkan Aziz Kocaoğlu yöreye yardımcı oldu ama kooperatif olmadığı için bir gelişme sağlanamadı. Sultanhisar Çileği tescil edildi. Emiralem'de hiç bir şey yok."