En büyük 100 firmadan 12'si Torbalı'dan

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2018 yılı performanslarına göre, bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Torbalı listede 12 firmayla yer aldı. Başarıyı değerlendiren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Olgun, "Torbalı’nın başarısı özel teşviklerle ödüllendirmeli" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2018 yılı performanslarına göre, bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Torbalı listede 12 firmayla yer aldı. Başarıyı değerlendiren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Torbalı’nın başarısı özel teşviklerle ödüllendirmeli” dedi.

Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, EBSO'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışa göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya, üçüncü İzmir Demir Çelik ve dördüncü Philip Morris oldu. Raporda üretimden satışlar itibariyle 100 firmanın yüzde 79.7’sinin kimya, gıda, demir, çelik metal döküm sanayide yoğunlaşmış durumda. Philip Morris 4. sırada kendine yer bulurken, Torbalı, İzmir’in başarısının yüzde 12’sini tek başına karşıladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 37 yıldır aralıksız sürdürdüğü, ilk 100 değerlendirmesinin sonuçları dün açıklandı. 2018 yılı içerisinde firmaların gerçekleştirdiği performanslarının değerlendirilmesi sonucunda liste belirlendi. Üretimden satışa hazırlanan listede Torbalı 12 firmayla yer aldı. Listeye giren Torbalılı firmaları arasında ilk sırayı Philsa Philip Morris aldı. Liste sırasıyla, JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş., Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş., T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş., Agromey Gıda ve Yem San. ve TİC. A.Ş., Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş., TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. Tic A.Ş., DB Tarımsal Enerji San. ve TİC. A.Ş., Tukaş Gıda San. ve TİC. A.Ş., Ekoten Tekstil San. ve TİC. A.Ş., Zümrüt Pazarlama İth. ve İhr. Tekstil San. TİC. LTD. ŞTİ ve Heper Metal Döküm San. ve TİC. A.Ş. şeklinde sıralandı.

Ödüllendirilmeli

Torbalı, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı her sene arttırıyor. İller vergi sıralamasında Türkiye 5. sırada yer alarak İzmir’in ödediği verginin yüzde 52’sini karşılayan, ihracatta 62 ili geride bırakan Torbalı, Ege Bölgesi’nin en büyük 100 şirketi arasında 12 şirket ile yer aldı. Dünyaca ünlü birçok firma başta olmak üzere dev marka ve işletmelere ev sahipliği yapan Torbalı, Türkiye genelindeki en büyük şirketler listesine üst sıralardan temsilci yerleştirdi. TTO Başkanı Olgun, ilçenin başarısını değerlendirdi. Üretim ve ekonomi alanında gelen bu sevindirici haberlerin mutluluk verici olduğunu ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “İlçemizdeki firmalar gerek üretimlerini gerekse satışlarını her yıl artırıyor. Bu sayede listedeki firmalarımızın hem sayısı hem de sıralaması artıyor. İlçemiz adına gurur verici. Torbalı olarak hem Türkiye, hem İzmir’in hem de Ege Bölgesi’nin 100 akı olmaya devam ediyoruz. Tabiki bunun ödüllendirilmesini bekliyoruz. Torbalı’nın başarısı özel teşviklerle ödüllendirmeli. Bunca rekoru kıran bir ilçenin teşvik ve yatırım desteklerinde özel bir statüde yer alması gerekiyor. ” diye konuştu.