En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, en düşük emekli maaşının açlık sınırının çok altında bir rakamla bin 500 lira olarak verildiğini belirterek,

“Bugün Türkiye’deki 13.2 milyon emeklinin 7 milyon 900 bini asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. Yani açlık sınırının altında maaşla yaşamak zorunda bırakılıyor. Benim önerim şu; asgari ücret taban ücrettir. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir” dedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Doğan Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ziyarette Tüm Emekli-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yılmaz da yer aldı. Emeklilerle ilgili yasa teklifinin kısa bir süre önce Meclis’te görüşüldüğünü, AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Sertel, şunları söyledi: Meclis’te yaptığım konuşmada vicdanlara seslendim. Emeklilerimizin hak mağduriyetini giderelim dedim ama tık yok! Çünkü onların bakış açısında emekli yok, emeklilikte yaşa takılanlar hiç yok. Onlar halkı, ezilenleri düşünmüyorlar. Açlık sınırı 3 bin lira. Milyonlarca insana üç bin liranın tam yarısında yani bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Yıl başında verilecek üç kuruşluk zam da yeterli değil. Enflasyonun ve zamların artmasıyla emeklilerimiz yeni yılda daha zor durumda kalacaktır. Benim önerim şu; asgari ücret tabandır. En düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir.”