En fazla çalışan ülke Türkiye

Great Place to Work Enstitüsü, "İş yerinde Stres ve Esenlik: Avrupa'ya Genel Bakış" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

13 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmaya göre, 48,5 saatle en fazla mesai yapan ülke Türkiye. Enstitünün farklı sektörlerdeki 900'den fazla kuruluşta çalışan katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırma, Avrupa'da haftalık çalışma saatinin 40,4 saat olduğunu ortaya koydu

Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen "İş yerinde Stres ve Esenlik: Avrupa'ya Genel Bakış" araştırmasında; Avusturya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Almanya, İtalya, Norveç, İsveç, İspanya, İsviçre, Hollanda, Türkiye ve İngiltere'den katılımcılar yer aldı. Araştırmada, iş yerinde en önemli iki stres tetikleyicisinin iş yetiştirme baskısı ve fazla mesai olduğu ortaya çıktı. Great Place to Work Enstitüsü'nün güven, mutluluk ve esenlik kültürünün inşasını inceleyen araştırmada, liste dışı şirketler ve En İyi İş Yerleri arasındaki en büyük farklar da belirlendi. En iyi işveren seçilen şirket çalışanları, mevcut esenlik uygulamaları ve stres azaltma planları hakkındaki sorulara, yöneticilerin kendilerine karşı samimi ve karşılaştıkları sorunlara karşı çözüm odaklı oldukları yönünde cevaplar verdi. Liste dışındaki şirket çalışanları ise kendilerini etkileyen kararlara dahil edilmediklerini ifade ettiler.

En uzun çalışma saati Türkiye'de

Uzun saatler aralıksız çalışmak, özellikle yönetici seviyesinde yaygın bir uygulama. Araştırmadaki 13 ülkeden elde edilen veriler, Eurostat'ın Avrupa Çalışma Saatleri Raporu'nda belirtilen geleneksel çalışma saatlerinin kıtada hala yaygın olduğunu gösteriyor. Avrupa'da son iki yılın ortalamasına göre, haftalık çalışma saati 40,4 saat. Türkiye, 48,5 saatlik en yüksek mesai saatleriyle bu listeye liderlik yaparken, diğer uçta haftalık 37,8 saatle Danimarka bulunuyor.

En çok stres inşaat sektöründe

Araştırmada, 900'den fazla İK idarecisinden, işle ilgili stres ve iş yerlerindeki esenlik uygulamaları ile ilgili konulardaki görüşler toplandı. Ankete katılanların yüzde 51'i, iş yetiştirmek için aşırı baskının üst düzey yöneticilerin mental sağlığını etkilediğini ifade ediyor. Stresle başa çıkmada en çok zorlanan yöneticilerin yüzde 63 ile inşaat sektöründe olduğu belirlenen araştırmada, inşaat sektörünü yüzde 62 ile finans ve yüzde 60 ile hizmet sektörü takip ediyor.