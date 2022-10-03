ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Yüzde 186!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE eylül ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186.27, yılın başından itibaren ise yüzde 101.63 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE eylül ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186.27, yılın başından itibaren ise yüzde 101.63 olarak gerçekleşti.

Eylül 2022 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,30 arttı. Eylül 2022, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösteriliyor.

En fazla yükseliş sağlıkta

Buna göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış eksi yüzde 1.60 ile ulaştırmada, en fazla artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kaleminde gerçekleşti.