ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: Yüzde 114!

Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) ocak ayı enflasyonunu yüzde 15.52 yıllık enflasyonu ise yüzde 114.87 olarak açıkladı.

ENAG’a göre Ocak 2022’de Enflasyon %15.52 arttı. ENAG’a göre, E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı %114.87 olarak gerçekleşti.

Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu ENAG, milyonların beklediği aralık ayı enflasyonunu yüzde 19.35 olarak açıkladı. ENAG’a göre 2021 enflasyonu ise yüzde 82,81.

ENAG'a göre en çok konut fiyatları arttı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yapılan açıklamada Ocak 2022’de gerçekleşen enflasyon oranlarında en hızlı yükseliş yüzde 34,28 ile konut fiyatlarında olurken onu yüzde 30,93 ile lokanta ve oteller izledi.

Gıda ve Alkolsüz içeceklerde Ocak ayında yaşanan enflasyon oranı ise yüzde 17,43, sağlıkta yaşanan enflasyon ise 15,78 olarak gerçekleşti.