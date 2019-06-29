Ender Yorgancılar: Sanayiciye yüklenmeyin

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar kur, faiz, enflasyonla birlikte artan finansman maliyeti ve artan hammadde fiyatlarına, elektriğe yapılan son zam da eklenince üretimi sürdürmenin ne kadar zor olduğunun iyice ortaya çıktığını belirtti. Başkan Yorgancılar “Bütçe ile ilgili bir sorun yaşanıyorsa, bu yük sanayicinin üstüne yüklenmesin. Kamu harcamaları açısından bir seferberlik ilan edilebilir. Ülke ekonomisini iyileştirecek olan, sürekliliği sağlayacak olan üretimdir, üreticidir. Bir düzenlemeye gidilmesini umuyoruz” diye konuştu.

Yenilenen İstanbul seçimleri sonrası ardı ardına gelen zamlarla ilgili bir değerlendirme yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Kur, faiz, enflasyonla birlikte artan finansman maliyeti ve artan hammadde fiyatlarına, elektriğe yapılan son zam da eklenince üretimi sürdürmenin ne kadar zor olduğu aşikar. Elektriğe yapılan Yüzde 15’lik zammın ardından, benzer şekilde doğalgaz için de zam beklenmekte” dedi.

Veriler iyi değil

Son 14 aydır İmalat Yöneticileri Endeksi PMI’nin 50 barajının altında seyrettiğini de vurgulayan Yorgancılar “Son açıklanan Mayıs verisi 45,3. Benzer şekilde imalat sanayi üretim endeksi, son 8 aydır negatifte ve tüm bunların sonunda, işsizlik oranı yüzde 14 seviyesinde” diye konuştu.

Destekler geri alındı

Hükümetin verdiği teşvik ve desteklerin bu zamların gölgesinde kaldığını da hatırlatan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “Hükümetimizin art arda destek paketleri açıkladığı bir süreçte, bu yapılan zamlarla verilen destekler geri alınmış oluyor. Uluslararası rakiplerimizle rekabet gücümüz de her geçen gün azalıyor” dedi.

Ekonomiyi iyileştirecek olan üretimdir

Bu zamlarla maliyetlerin arttığını üretimin zorlaştığını da belirten Yorgancılar “Bütçe ile ilgili bir sorun yaşanıyorsa, bu yük sanayicinin üstüne yüklenmemeli. Kamu harcamaları açısından bir seferberlik ilan edilebilir. Zira, ülke ekonomisini iyileştirecek olan, sürekliliği sağlayacak olan üretimdir, üreticidir. Bir düzenlemeye gidilmesini umuyoruz” dedi.