Endüstride Kaynak Robotunun Kullanımı

Endüstride robotlar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunlardan biri de kaynak yapımıdır.

Kaynak robotu olarak kullanılan endüstriyel robotlar, insanlar için son derece zor ve uzmanlık gerektiren kaynak işlerini en doğru ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden, büyük sanayi kuruluşlarına kadar hemen hemen her yerde kaynak için kaynak robotu kullanımı doğru ve verimli bir çözüm haline gelmiştir.

Kaynak Robotu Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak robotları kullanım amaçlarına ve yerlerine göre pek çok çeşide sahiptir. Punta kaynağı, tungsten kaynağı, ark kaynağı (MIG/MAG), gazaltı kaynak (TIG) ve özel robotlu kaynak uygulamaları bu çeşitlerden bazılarıdır.

Kaynak Robotunun Sunduğu İmkanlar Nelerdir?

- Kaynak robotu her pozisyonda mükemmel kaynak yapma olanağı sağlar.

- Kaynak robotu zamandan tasarruf sağlar. Böylece üretim aşamasında zaman verimli kullanılmış olur.

- Farklı ebat ve özelliklerdeki kaynak robotları çalışılan alanlar dar olsa bile en uygun konumlandırma yapılarak başarılı sonuçlar elde edilebilir. Böylece verimli çözümler üretilebilir.

- Kaynak ile birleştirme veya kaynak kesme işlemlerini sunan kaynak robotları güvenli bir üretim sunar.

- Malzemenin bulunduğu yere göre kaynak robotu uyumlu bir şekilde konumlandırılabilir.

Kaynak Robotunun Maliyeti Nedir?