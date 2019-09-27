Endüstrinin Ekonomideki Yeri ve Önemi

Ülkemizde en üretken kesimlerden biri sanayidir. Ülke ihracatının % 90' ı sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Diğer ülkelere ihraç edilen ürünler ekonomiye büyük katkılar sağlamakla birlikte ülkemizdeki zengin hammadde kaynakları da değer kazanmaktadır.

Dolayısıyla sanayi ekonomi için önem arz eder. Endüstrinin gelişimi ile bu alanda birçok insana da iş fırsatı doğmuştur. Her bakımdan endüstrinin yer ve önemi büyüktür. Sanayi tesisleri dengeli bir dağılıma sahip değildir. Sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşmıştır. Sanayi kolları içinde dokuma, gıda, tekstil ve makine ilk sıralarda yer almaktadır.

Türkiye'nin Sanayi Kolları

Sanayi kollarının dağılımı bazı faktörlere göre değişmektedir. Söz gelimi; enerji kaynaklarına, pazarlara, hammaddeye ya da ana ulaşım yollarına yakınlık önem arz eder ve belirleyici faktörlerdir.

Besin Sanayisi

Ülkemizde besin sanayi çeşitlenmiş olmakla beraber oldukça gelişmiştir. Ayrıca, yaygın bir sanayi koludur.

Yağ Sanayisi

Banka Haberi En fazla üretilen yağ, zeytinyağı ve ayçiçeği yağıdır. Aynı zamanda, Türkiye, zeytinyağı üretiminde Dünya'da ilk sıralarda yer almaktadır. Zeytinyağı sanayisinde Ege Bölgesi kıyı kesimleri, bu sanayinin en yoğun olduğu alanlardır. Bunun yanı sıra Çanakkale ve Gaziantep zeytinyağı üretim merkezleri arasındadır.

Un ve Un Ürünleri Sanayisi

Türkiye'de üretimi en yaygın olan buğday ve buğdaya dayalı sanayi kuruluşları oldukça fazladır.

Süt, Süt Ürünleri Sanayisi

Türkiye'de süt üretiminin en fazla olduğu yer Trabzon, Erzurum, Erzincan, Tekirdağ, Edirne ve Kars gibi hayvancılığın ön planda olduğu yerlerdir.

Konserve Sanayisi

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, konserve, meyve suyu ve salça fabrikalarının yoğunlaştığı bölgelerdir. Türkiye'de konserve tüketimi beklenenin altında olduğu halde sebze ve meyve konserveciliği ileri seviyelerdedir.

Çay Endüstrisi

Doğu Karadeniz Bölümü'nün kıyı kesimlerinde çay işleme tesisleri yoğun durumdadır.

Şeker Sanayisi

Şeker sanayisi, şeker pancarı, küp ve toz şeker elde etmeye dayanmaktadır. Türkiye'nin kıyı kesimleri haricinde her bölgesine yayılmıştır. Yaygın dağılımına, Burdur, Muş, Afyon, Ağrı ve Kırklareli örnek verilebilir.

Tütün ve İspirtolu İçkiler Sanayisi

Malatya, İzmir, Samsun, Adana, Tokat, İstanbul ve Malatya sigara fabrikalarının olduğu alanlardır. İstanbul, İzmir, Ankara, Yozgat, Tekirdağ şarap ve rakı fabrikalarının olduğu yerlerdir.

Dokuma, Deri ve Giyim Sanayi

Bu sanayi kolunda Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. En gelişmiş, pamuklu dokumadır. Kayseri, Karaman, Konya Ereğlisi, İzmir, Tarsus, Nazilli, Antalya pamuklu dokuma üreten fabrikaların yoğun olduğu yerlerdir.

Maden Sanayi

Demir çelik fabrikaları, bakır tesisleri Batı Karadeniz Bölümü, Elazığ, Antalya, Ergani ve daha birkaç alana yayılmıştır.

Makine Sanayi

Otomotiv sanayisi, İstanbul, İzmit, Adana, Adapazarı, İzmir, Gaziantep şehirlerinde yoğundur.

Kimya Sanayi

İlaç sanayi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşmıştır. Petro-kimya endüstri kuruluşları İzmir, İzmit, Kırıkkale, Mersin ve Batman çevresinde yoğunlaşmıştır.

Orman Endüstrisi

Orman endüstri denilince, Batı Karadeniz Bölümü'nde Kastamonu, Bolu ve Sinop'ta yoğunlaşmıştır.

Çimento, Cam ve Seramik Endüstrisi

Samsun, Adapazarı, Manisa, İzmir, İstanbul çevrelerinde yaygındır.

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