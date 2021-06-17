Enerji verimliliği cari açığı etkiliyor

VERİMDER Anadolu Buluşmaları’nın ilki İzmir’de düzenlendi. Buluşmada Türkiye’nin yıllık 50 milyar dolar civarında enerji ithalatı olduğunu kaydeden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Toplam enerjinin yüzde 40-45’lik, yani 20-22 milyar dolarlık kısmı konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor. Enerji verimliliği, cari açığı doğrudan doğruya etkiliyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- VERİMDER ve Dünya Gazetesi İşbirliğiyle iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı VERİMDER Anadolu Buluşmaları’nın ilki İzmir’de düzenlendi. Toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’de toplam enerjinin yaklaşık yüzde 45’inin konutlarda ısıtma ve soğutma için kullanıldığını belirterek enerji verimliliğinin cari açığa doğrudan etkilediğini söyledi.

Pandemi ile beraber iklimle ilgili konuların ön plana çıktığını belirten Alkin, “Türkiye’nin 50 milyar dolar civarında enerji ithalatı var. Toplam enerjinin yüzde 40-45’lik, yani 20-22 milyar dolarlık kısmı konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor. Enerji verimliliği, cari açığı doğrudan doğruya etkiliyor” dedi. Alkin, “Enerji verimliliğini finanse eder hale nasıl getirebiliriz? Avrupa Birliği’nde finansman yükünün yüzde 80’ini bankalar taşıyor. Ülkemizde bankalar harici finans gruplarının da enerji verimliliğinde özellikle bireysel borçlanma ve bireysel yatırım yapma konusunda öne çıkacağını düşünüyorum. Banka harici finans şirketleriyle yaptığımız temaslar sonucunda, binaları tek tek bir şekilde bir metotla yapabiliriz dediler. Bu tip finansmanlarda tüketicinin eline para sayılmaz, büyümeyi sağlamak için verilen kredilerin arabalara düğünlere gittiğine dair ciddi kanıtlar var. Dolayısıyla tüketicinin direkt olarak eline sayılmayan ama işi yapan kişiye gönderilecek tarzda bir finansmanın sağlanması, enerji verimliliği adına çok önemli bir adım” dedi.

“Hayat standardımızı koruyacak şekilde tasarruf sağlamalıyız”



Isıtma ve soğutma amaçlı ciddi miktarda enerji harcandığını dile getiren VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise “Toplam kullanılan yakıtların büyük bir kısmı ithalatla karşılanıyor. Binaların tamamında ısı yalıtımı kullanılsa, 9-10 milyar dolar civarında bir kazancı cebimizde tutabiliriz. 2019 yılından bu yana binalarda kullanılan enerji sanayiden daha fazla. Hayat standardımızı koruyacak şekilde tasarruf sağlamalıyız. Beyaz eşya ve aydınlatmadan yapılan tasarruf bir aileye yüzde 7 ile 10 arasından tasarruf sağlıyor. Gerçek anlamda bütünsel bir yalıtım yapıldığında bu oran yüzde 40-50’lere çıkıyor. Yalıtıma yapılan yatırımın kendini amorti etmesiyle beraber çok önemli bir kazanç da söz konusu oluyor” diye konuştu.

Ekonomik toparlanmanın iki ekseni var

Ulusal döngüsel ekonomi eylem planına ihtiyaç olduğunu belirten Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da Pandemi sonrasında ekonomik toparlanmanın iki temel ekseni olduğunu kaydederek “Birincisi dijitalleşme, diğeri de yeşil ekonomi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.