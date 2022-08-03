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Enflasyon açıklandı! ENAG'a göre yüzde 176, TÜİK'e göre yüzde 79,6!

Türkiye İstatistik Kurumu, ENAG'ın yüzde 176, İTO'nun yüzde 99.1 olarak açıkladığı temmuz ayı yıllık enflasyon rakamının yüzde 79.6 olduğunu duyurdu

Enflasyon açıklandı! ENAG'a göre yüzde 176, TÜİK'e göre yüzde 79,6!
03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ENAG'ın yüzde 176, İTO'nun yüzde 99.1 olarak açıkladığı temmuz ayı yıllık enflasyon rakamını yüzde 79.6 olarak açıkladı. TÜİK'e göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 2.37 oranında arttı.


ENAG: ENFLASYON YÜZDE 176

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 176.04, yılın başından itibaren ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

Etiketler; #enflasyon #enag #ito #tüik #enflasyon rakamları
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