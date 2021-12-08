Enflasyon karşısında maaşlar eridi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış ve 3600 Ek Gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesine getirilmesi açıklamalarını değerlendiren memur temsilcileri, 3600 Ek Gösterge sözünün yılan hikâyesine döndüğünü belirtirken gerçek enflasyon karşısında memur maaşlarının eridiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan önceki gün yapılan yazılı açıklamada 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı belirtilerek memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği dile getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamayı kamu çalışanları temsilcileri Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Adem Yıldırım ve Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın değerlendirdi.

Kümülatif artış da bir anda olmayacak

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artışa ilişkin Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Adem Yıldırım, “Bu ay içinde asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret 3 bin 500, 4 bin TL’nin üzerine çıkarsa en düşük devlet memurunun taban aylığı asgari ücretin altında kalacak. En düşük devlet memurunun taban aylığı asgari ücretin altında kalmaması adına tüm devlet memurlarına bir kümülatif bir artış yapılması gerekiyor. Bu yüzde 30-35 tek seferde olmayacak. Devlet memurları 2022 yılının ocak ayında yüzde 5 + enflasyon farkından doğan zammı alacak. Bu bahsedilen kümülatif artışın da bir anda olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Kaşığın ucuyla veriliyor, kepçeyle alınıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamayla bir algı oluşturulduğunu da kaydeden Yıldırım, “Kamuoyu bakanlıktan yapılan açıklamayı duyar duymaz toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zammın üzerine yüzde 30 zam alıyor gibi bir algı oluştu. Ama böyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Gerçekten böyle bir artış varsa sorumluluk yanlış imzayı atan yetkili sendikanındır. Bir anda yüzde 30’luk artış yapılacaksa madem toplu sözleşme masasında yüzde 5+ enflasyon farkı, yüzde 7+ enflasyon farkına neden razı olduğunu sormak gerekiyor. Bu oransal değişimlerle kamuoyunu aldatmak yerine TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları yerine gerçek enflasyon rakamları üzerinden kamu çalışanlarını ikna edecek bir iyileştirmek için bu süreçte yaşanan hak kayıplarının telafi edilmesi adına tüm kamu çalışanlarına seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Biz sorunlarımız yüzdelik zamlarla çözülemiyor. Bize bugün yüzde 30 zam da verseler vergi dilimlerindeki adaletsizliği gideremedikleri için bugün kaşığın ucuyla verdiklerini vergi dilimine girildiğinde kepçeyle geri alıyorlar” diye konuştu.

Pahalılık devam ettikçe maaşlar eriyor

Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın ise “Yetkili sendika tarafından tarihi toplu sözleşme maalesef fiyaskoyla sonuçlandı. Toplu sözleşmede yapılacak olan artışlar buhar oldu. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak olan zam şimdiden enflasyonun kat be kat altında kaldı. Memur ve emeklileri masada temsil eden sendika bir kez daha sınıfta kaldı. Temmuz ayında yapılan yüzde 3’lük artış eridi. Memurun, emeklinin daha fazla enflasyona, hayat pahalılığına ezdirilmemesi gerekiyor. Bu göre iyileştirme yapılması gerekiyor. Son zamlarla birlikte memur ve emekliler zor günler geçiriyor. Ne kadar maaşlara artış yapılırsa yapılsın hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe maaşlara yapılan zamların kayıpları önlenmesi mümkün olmuyor. Bir an önce ekonominin rayına oturması, ekonomik sistemin düzelmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı isterse bir gecede verilir

3600 Ek Göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirilmesine ilişkin ise Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Adem Yıldırım, “3600 ek gösterge 2021 yılı içinde yapılan toplu sözleşme masasında 2022 yılı sonuna kadar verileceği hükmü sözleşme maddeleri içerisine eklenmişti bu yeni bir şey değil. Madem bu sözleşmeye eklendi neden 2022 yılının sonuna kadar? Sonuçta bunun vaadi 2018’de verilmişti. Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bu yapılmadı. Her seferinde de ‘Kadrolarımız çalışıyor, yasayı meclise getireceğiz’ deniliyor. Cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararname yapma yetkisi var isterse bunu bir gecede imzalayıp kamu çalışanlarına verilen bu vaat yerine getirilir. Bir çalışmanız varsa da meclise gönderirsiniz 15 gün içinde bu konu yasalaşır. Kafamızda soru işaretleri var. 3600 ek göstergenin detaylarını bilmiyoruz, merakla bekliyoruz” dedi.

“Boş laflara karnımız tok”

3600 Ek Gösterge sözünün yılan hikâyesine döndüğünü belirten Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın da “Biz artık boş laflara artık karnımız tok. Bunu biz artık görmek istiyoruz. Hemen şimdi verilmeli. 3600 ek gösterge memuru biraz da olsa rahatlatacak. Memurlar maaşlarında büyük düşüş olacağından dolayı emekli olmaktan çekiniyor. 3600 ek gösterge verilirse insanlar emekli olmaya teşvik edilecek iş bekleyen gençlere de iş kapıları açılacak. Bugün 3600 ek gösterge verilmiş olsa tahmini 100 bine yakın öğretmen emeklilik dilekçesi verecek. Bu da 100 bin ek istihdam demek. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin önü de açılacaktır. Diğer iş kollarında da aynı durum söz konusu. Tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin düzenlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.