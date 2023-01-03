Enflasyon rakamları açıklandı! Bu kez düşüşte!

Memur ve emeklinin maaş zammı için merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu. Geçtiğimiz ay, yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. 2022 yılı Aralık ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Kasım ayı yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.



BAKAN "HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin düşüşe geçeceğini belirterek; "Döviz kuru oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" demişti.