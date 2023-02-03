Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre düşüşte!

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 57,68 olarak açıklandı. Bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti

Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre düşüşte!
03 Şubat 2023 Cuma 10:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; ocak ayında TÜFE aylık yüzde 6,65 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 57,68'e geriledi.

Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 3,8 artmasını beklerken; yıllık bazda ise TÜFE'nin yüzde 53,5'e gerileyeceğini hesaplamıştı. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.

Etiketler; #enflasyon
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