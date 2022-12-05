Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre yüzde 84, ENAG'a göre yüzde 170!

Son dakika! Beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 170 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 olduğunu açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

ENAG'A GÖRE YÜZDE 170

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) kasım ayında baz etkisiyle hız keserek yüzde 4,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 170,70 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125,43 oldu. ENAG’a göre ekim ayında enflasyon yüzde 185,34 olmuştu.