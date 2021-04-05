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Enflasyon rakamları açıklandı: Yıllık bazda yüzde 16,19

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu

Enflasyon rakamları açıklandı: Yıllık bazda yüzde 16,19
05 Nisan 2021 Pazartesi 10:45

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Aylık en az artış gösteren grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK %1,26 ARTTI

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık %1,26 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,25 artış gerçekleşti.

Etiketler; #enflasyon #enflasyon rakamları #tüketici fiyat endeksi
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