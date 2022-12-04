Enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı alacak. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik rol oynayacak. AA Finans'ın anketine göre kasım ayında enflasyonun yüzde 3,10 artması bekleniyor. Bu orana göre, en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve emekli heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

EKONOMİSTLERİN KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLAR

Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 15,27, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 14,27 olması bekleniyor.

Bu oranlar baz alındığında en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.499 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.944 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.355 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.320 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.810 TL