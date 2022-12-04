ÜÇLÜ VİRÜS ÖLÜMCÜL OLABİLİR
ÜÇLÜ VİRÜS ÖLÜMCÜL OLABİLİR
0
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I SİNİRLENDİRDİ
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I SİNİRLENDİRDİ
0
ÜNLÜ ŞARKICIYA BÜYÜK AYIP!
ÜNLÜ ŞARKICIYA BÜYÜK AYIP!
0
İZDENİZ KIŞ TARİFESİNE GEÇTİ
İZDENİZ KIŞ TARİFESİNE GEÇTİ
0

Enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
04 Aralık 2022 Pazar 09:28

Ocak ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı alacak. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik rol oynayacak. AA Finans'ın anketine göre kasım ayında enflasyonun yüzde 3,10 artması bekleniyor. Bu orana göre, en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve emekli heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

EKONOMİSTLERİN KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLAR

Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 15,27, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 14,27 olması bekleniyor.

Bu oranlar baz alındığında en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.499 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.944 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.355 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.320 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.810 TL

Etiketler; #memur maaşı #enflasyon #zam #ekonomi
Önceki Haber
İzmir Dünya Gönüllüler Günü’nü “sosyal girişimcilik” temasıyla kutladı  
Sonraki Haber
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 9 FETÖ üyesi yakalandı!
Asgari ücret ne kadar olacak? Masada iki seçenek var!
Asgari ücret ne kadar olacak? Masada iki seçenek var!
0
Eskinazi: Yüksek enflasyon bizi resmen 30 yıl geriye attı
Eskinazi: Yüksek enflasyon bizi resmen 30 yıl geriye attı
0
EYT ile ilgili önemli gelişme! Hazırlıklar başladı
EYT ile ilgili önemli gelişme! Hazırlıklar başladı
0
Motorine bu kez büyük zam geliyor!
Motorine bu kez büyük zam geliyor!
0
Türk-İş Başkanı açıkladı: Asgari ücrette bu rakamın altını kabul etmeyiz
Türk-İş Başkanı açıkladı: Asgari ücrette bu rakamın altını kabul etmeyiz
0
EYT'de anlaşma sağlandı! İşverene ek maliyet olmayacak
EYT'de anlaşma sağlandı! İşverene ek maliyet olmayacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.