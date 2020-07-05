Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdare Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde, şu anda yıllık yüzde 12,6 seviyesinde olan enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdare Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, firmaların önemli bir kısmının salgın döneminde de üretimlerine devam ettiklerini aktardı. Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma yaşandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Haziranda sanayideki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti. İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranları 65,8'e kadar çıktı. Ekonomik güven endeksi 73,5 ve reel kesim güven endeksi 89,8 seviyesine geldi. Satın alma yöneticileri endeksi haziranda son 28 ayın zirvesi olan 53,9'a yükselerek ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeyi teyit etti. Bu veriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık. Bir diğer önemli gösterge de müteşebbislik iştahını gösteren sanayi sicil verileridir. Bu yılın ilk yarısında sanayi siciline 7 bine yakın yeni işletme kaydoldu. Sadece haziran ayında 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazladır. Yılın ilk 6 ayında Kocaeli, Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Hakkari Yüksekova organize sanayi bölgeleri kuruldu."

Durmadan çalışmaya hızla, kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Böylece hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı hem de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı. Organize sanayi bölgelerimizde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrika üretime geçti. Bu fabrikalar için sanayicilerimiz 10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yaptı. En çok teşvik belgesi de haziran ayında düzenlendi. Yılın ilk ayında geçen seneye göre yüzde 14'lük bir artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş alanı ortaya çıkacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı haziranda bir önceki aya göre yüzde 36, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,8 artırdıklarını belirterek, "Üstelik bu başarıları dünyanın büyük bölümünde salgının tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde elde ettik. Dünya bu salgının üstesinden geldikçe ihracatçılarımızın önünde yeni pazarların açılacağını şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Enflasyonu 2018 Ekim'deki yüzde 25 seviyesinden geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 11,8 düzeyine kadar gerilettiklerini anımsatan Erdoğan, "Şu anda da yıllık yüzde 12,6 seviyesinde olan enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız ve bunu da başaracağız." dedi.

İstanbul Borsası endeksinin 116 bin ile oldukça iyi bir performans gösterdiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Faizlerdeki düşüş, otomobilden konuta, tüm piyasalarda belirgin bir canlandırmayı da beraberinde getirdi. Bakın şu anda özellikle konut satışlarında ciddi bir patlama var. Otomotiv sektöründe ciddi bir patlama var. Sulamadan enerjiye, ulaşımdan sağlığa geniş bir alanda ardı ardına yaptığımız açılış törenleri de ülkemizin kalkınma mücadelesindeki azmin ifadeleridir. Önümüzde hizmete hazır hale gelmiş eserleri tüm yaz ve sonbahar boyunca sürecek bir açılış takvimi var. Durmak yok yola devam. Bu parolayla ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetleri kesintisiz sürdürmekte kararlıyız."

Şahlanışımızı durduramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 sebebiyle sembolik bir tören yaptıklarını, salgın olmasaydı şu anda salonun tıklım tıklım dolacağını dile getirdi. Bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılışını da sembolik bir törenle yaptıklarını, Kovid-19 salgını olmasaydı oraya da binlerce insanın geleceğini ifade eden Erdoğan, hastanenin Anadolu yakası için bambaşka bir gösterge sebebi olduğunu söyledi. Kısa bir süre önce de Sancaktepe'de 1008 odalı bir hastane açılışı yaptıklarını, bunların ardı ardına devam ettiğini kaydeden Erdoğan, dün de Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarını hizmete aldıklarını hatırlattı. Erdoğan, "Sular şırıl şırıl akıyordu. 'Su medeniyettir.' anlayışımızı Konya'nın kurak ovalarında sulamayla hayata geçirdik." dedi.

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'de "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." buyrulduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "83 milyon her birimiz kendi içimize sımsıkı sarılacak ve çok çalışacağız ki ülke olarak hedeflerimize ulaşabilelim. Milletimin her bir ferdinde taşı sıksa suyunu çıkarak güç, azim ve kararlılık olduğunu biliyorum. İstiklalimize, istikbalimize, kazanımlarımıza sahip çıkmak için bu gücümüzü tam kapasite kullanmamızın gerektiği bir döneme giriyoruz. Geçmişte bu milleti ya birbirine düşürerek ya siyasi ve ekonomik krizlerle oyalayarak ya teröre boğarak önüne gelen fırsatlara yönelmesini önlemişlerdi. İnşallah bu defa başaramayacaklar. Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar."