EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni bir düzenlemeyle Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacağı öğrenildi.

EPDK'nın yapacağı yeni düzenlemeyle yeni bir taşıt tanıma sistemini kullanıma alacağı ve bu şekilde akaryakıt fiyatlarını baskı altına almaya çalıştığı iddia edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle, 120 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, son 10 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken fiyatlara son 3 günde 3 kez zam yapıldı.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, AKP’nin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aradığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak.

Bu adımla araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. İddiaya göre, benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.