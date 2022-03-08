SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
0
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
0
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
0
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
0

EPGİS duyurdu! İşte bu gece gelecek olan benzin ve motorin zammı!

EPGİS duyurdu! İşte bu gece gelecek olan benzin ve motorin zammı!
08 Mart 2022 Salı 16:04

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


 

Etiketler; #benzin zam #motorin zam #epgis
Önceki Haber
Erdoğan'dan istifa eden doktorlara: Gidiyorsa gitsinler!
Sonraki Haber
EPGİS duyurdu! İşte bu gece gelecek olan benzin ve motorin zammı!
Shell duyurdu: Rusya'dan petrol alımını durduruyoruz!
Shell duyurdu: Rusya'dan petrol alımını durduruyoruz!
0
Yılın ilk eriği çıktı! Yemek büyük lüks!
Yılın ilk eriği çıktı! Yemek büyük lüks!
0
TÜİK açıklamasına göre sadece iki ürün ucuzladı!
TÜİK açıklamasına göre sadece iki ürün ucuzladı!
0
Benzin ve motorine rekor zam bekleniyor!
Benzin ve motorine rekor zam bekleniyor!
0
Palandöken: Ülkemizde gıda krizi yaşanmaz, yeter ki...
Palandöken: Ülkemizde gıda krizi yaşanmaz, yeter ki...
0
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.