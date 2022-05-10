Erdoğan düşük faizi açıkladı, konut fiyatları uçtu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 3 ayrı konut paketi açıkladı. 2 milyon lira krediye kadar düşük faiz uygulanacağının açıklanması ile saatler içinde ev fiyatlarında ise artış görüldü. 19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi. Sosyal medyada konut fiyatlarındaki artışın fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada açıkladığı konut alımına ilişkin müjdeler, fırsatçıları harekete geçirdi. Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra internetteki konut ilanlarının fiyatları artmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut alımına ilişkin verdiği müjdelerin ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Gelen faiz müjdesinin ardından harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi. 19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.

Vatandaşlar sosyal medyada takip ettikleri konut satış ilanlarındaki artışın fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösterdi.