ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
0
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
0
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
0
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
0

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşen döviz güne nasıl başladı?

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşen döviz güne nasıl başladı?
21 Aralık 2021 Salı 08:39

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran dolar, dün gün içinde 18.43 liraya kadar yükselmiş ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası 12,27 seviyelerine kadar gerilemişti. Peki döviz kuru güne nasıl başladı?

Güne yine yükselişle başlayan dolar/TL, saat 07.30 itibarıyla 13,53 seviyesinde işlem görüyor.

Dün gün içinde 18.43'e kadar çıkarak tarihi bir rekora imza atan dolar/TL, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından 12,27 seviyelerine kadar geriledi.

Bugüne yeniden yükselişle başlayan dolar/TL saat 08.38 itibarıyla 13,53 seviyelerinden işlem görüyor.


ALTIN VE EURO'DA SON DURUM

Öte yandan dün 757 liraya kadar düşen gram altın 780 liradan, 14,78 seviyelerine kadar inen euro ise 15,27 seviyesinden işlem görmekte.

Etiketler; #dolar #dolar kuru #euro #erdoğan #altın
Önceki Haber
Erdoğan: TL mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek
Sonraki Haber
TL mevduata kur farkı sistemi nedir? Nasıl uygulanacak?
Akaryakıta gelecek olan zam son anda durduruldu
Akaryakıta gelecek olan zam son anda durduruldu
0
Asgari ücrete kadar olan maaşlardan vergi alınmayacak
Asgari ücrete kadar olan maaşlardan vergi alınmayacak
0
Vergilere büyük zam geldi!
Vergilere büyük zam geldi!
0
TL mevduata kur farkı sistemi nedir? Nasıl uygulanacak?
TL mevduata kur farkı sistemi nedir? Nasıl uygulanacak?
0
Böyle giderse kuruyemiş yemek de hayal olacak
Böyle giderse kuruyemiş yemek de hayal olacak
0
Libya'dan ikinci yolcu gemisi İzmir'e geldi
Libya'dan ikinci yolcu gemisi İzmir'e geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.