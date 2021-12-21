Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşen döviz güne nasıl başladı?

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran dolar, dün gün içinde 18.43 liraya kadar yükselmiş ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası 12,27 seviyelerine kadar gerilemişti. Peki döviz kuru güne nasıl başladı?

Güne yine yükselişle başlayan dolar/TL, saat 07.30 itibarıyla 13,53 seviyesinde işlem görüyor.

Dün gün içinde 18.43'e kadar çıkarak tarihi bir rekora imza atan dolar/TL, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından 12,27 seviyelerine kadar geriledi.

Bugüne yeniden yükselişle başlayan dolar/TL saat 08.38 itibarıyla 13,53 seviyelerinden işlem görüyor.



ALTIN VE EURO'DA SON DURUM

Öte yandan dün 757 liraya kadar düşen gram altın 780 liradan, 14,78 seviyelerine kadar inen euro ise 15,27 seviyesinden işlem görmekte.