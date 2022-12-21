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Erdoğan yetkisini kullandı MTV zam oranı düştü! Yarı yarıya uygulanacak!

Erdoğan yetkisini kullandı MTV zam oranı düştü! Yarı yarıya uygulanacak!
21 Aralık 2022 Çarşamba 08:54

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2023 yılında yüzde 122.93 oranında zam geleceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullandı. Buna göre MTV zammı yüzde 61,5 olarak uygulanacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.

YÜZDE 122.93 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyordu. Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5'e düşürdü.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Etiketler; #mtv #indirim #erdoğan #haber
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