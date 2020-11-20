Erkek-kadın girişimciler eşitlenmeli

İhracatı sağlam iki ayağı olan bir insana benzeten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu iki ayağın biri erkekse, diğeri de kadındır.

Türkiye ne zaman erkek ihracatçı sayısıyla, kadın ihracatçı sayısını dengelerse o zaman, ihracat hedeflerini yakaladığı gibi, gelişmiş ülkeler seviyesine de ulaşabilir" diye konuştu. Dünya Kadın Girişimciler Haftası ve 19 Kasım Dünya Kadın Girişicimleri Günü mesajı yayımlayan Eskinazi, Türkiye'nin iş hayatında kadınların daha fazla temsil edilmesi gereğine değindi.

Türk kadınlarının 1930 yılında seçme hakkını, 1934 yılında da seçilme hakkını pek çok gelişmiş ülkenin kadınlarından önce Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazandığını hatırlatan Eskinazi, "Kadınlarımız, Üniversite-Bilim dünyasında daha fazla çalışma alanı bulabiliyor. Kadınlarımızın üniversitelerdeki yüksek katılımının, ihracat dünyasında da olmasını amaçlıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde 2 yıl önce Kadın İhracatçılar Meclisi oluşturuldu. Türkiye geneli ihracatçı birliklerimizde 55 kadın ihracatçımızın yer aldığı TİM Kadın İhracatçılar Konseyi'nde Ege İhracatçı Birlikleri 18 kadın ihracatçımızla temsil ediliyor. Bu dönem Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları'nda 4 tanesi Başkan Yardımcısı olmak üzere 16 kadın temsilcimiz var. Bir önceki döneme göre yüzde 100 artış sağladık. İlerleyen süreçte bu temsilin yüzde 50'ye ulaşması" dedi.

EİB GİK'te 103 üyenin 34'ü kadın

40 yaş altı genç ihracatçıların, dış ticaret dünyasına daha fazla katkı verebilmesi amacıyla, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde, EİB Genç İhracatçılar Konseyi'ni 2020 yılı Şubat ayında kurdukları bilgisini veren Eskinazi şöyle devam etti: "EİB GİK'in bir fonksiyonu da, genç ihracatçıları Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarına hazırlamak. EİB GİK'te kendi şirketlerinde ortak konumunda olan 103 genç ihracatçımız yer alıyor. Bu ihracatçıların 34 tanesi kadın ihracatçılarımızdan oluşuyor. EİB GİK'te kadın ihracatçılar açısından yarı yarıya olmasa bile yüzde 33 seviyesinde temsile ulaştık. Bu sayı önümüzdeki süreçte Ege Bölgesi ihracatında kadınların topuk seslerinin daha gür çıkacağına işaret ediyor."

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2022 yılındaki genel kurullarında Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen kadın sayısının daha da artmasını arzu ettiklerini dillendiren Eskinazi, önümüzdeki süreçte kadın ve genç ihracatçı sayısının arttırılmasına yönelik bazı faaliyetler ve işbirlikleri içinde olacaklarını sözlerine ekledi.



