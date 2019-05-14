Erkunt'tan, Çiftçiler Günü kutlaması

Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktör markası Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, tarımının gerçek kahramanları olan Türk çiftçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Tolga Saylan, tüm dünyada artan nüfusla beraber giderek yükselen gıda ihtiyacının tarım sektörünün önemini de artırdığını ifade ederek bu sektöre emek veren herkese teşekkür etti.

Saylan, tarımın temelini oluşturan çiftçilerin güçlü olduğu zaman Türkiye ekonomisine katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, "Bu güçbirliğinin adını 'Çiftçinin Gücü' olarak tanımladık ve tarlalara çıktık. Bugün 16 yıldır, çiftçinin bağında, bahçesinde ve tarlasında olmanın mutluluğunu, bu hikayeyi bizimle yazan kahramanlarla birlikte paylaşıyoruz. Pazarın lider firmaları arasında yer alan Erkunt, üretim felsefesini israflarından arınmış bir sistem içerisinde, kaliteli ve minimum maliyetli ürünler üzerine kurgulamıştır. Bu felsefeyle yoluna devam eden ve yerli tasarım-üretim konusundaki hassasiyetiyle tüm iş süreçlerini yöneten Erkunt olarak çiftçilerimize de minnet duyuyoruz" diye konuştu.

Yol arkadaşlarıyız

Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, şöyle devam etti: "Erkunt Traktör olarak çiftçinin sesine kulak vererek, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmek amacıyla çıktığımız bu yolda 2003 yılından bu yana çalışıyoruz. Aynı hikayenin kahramanları olduğumuzun bilinciyle; çiftçinin yüzünü güldürmek için emek harcıyoruz. Yalnızca traktör değil, bu topraklara gönülden bağlı çiftçinin dilinden anlayan, onun en zor zamanlarında yanında olan yol arkadaşları üretiyoruz. Bize olan inançları var oldukça, çiftçilerimizin yanında yürümeye, hikayelerini paylaşmaya, onların fikirleri ve deneyimleri ile hayat bulan traktörler üretmeye devam edeceğiz. Çiftçinin gücü Erkunt Traktör olarak, Dünya Çiftçiler Gününü kutlar; bereketli kazançlar dileriz."