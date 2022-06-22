ESİAD Başkanı Karabağlı, EBSO başkanlığına aday

ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, EBSO yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Karabağlı, EBSO’da bugüne kadar yapılan hizmetlerin üzerine çıkmak için aday olduğunu kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı İzmir’de ilk kez düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi’ni değerlendirmek ve güncel konulardaki görüşlerini dile getirmek için dernek merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karabağlı, zirvenin yanı sıra yıl sonuna doğru yapılması beklenen TOBB bağlı Oda ve Borsa seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

“Heyecanımız var”

Oda seçimlerinin belirlenen takvime göre ekim ya da kasım ayında yapılacağını belirten Karabağlı, “EBSO seçimlerinin ekim ayı gibi yapılması planlanıyor. Takvim bu şekilde işliyor ama önceki seçimlerde 6-7 aylık ertelemeler de yaşandı. Genel seçimler başka bir takvime oturursa muhakkak yeniden şekillenebilir ancak onu bilemiyoruz. Bu iki aşamalı olan bir seçim. Önce herkes kendi meslek grubundan meclis üyesi seçilecek, tüm meclis yenilenecek. Üyeler teveccüh gösterir biz de meclise girersek başkan adayı olabilme hakkı elde edeceğiz. Ondan sonra seçime girebileceğiz belki ondan sonra seçilip başkan olacağız. Bu süreci herkesin iyi bilmesi lazım. Burada bir aday adaylığı söz konusu. ‘Adayım’ demek çok doğru değil. Belirli bir süredir EBSO’da mevcut başkanımızın kendisinin yeniden adaylığa niyeti olmadığı yönünde demeçleri olmuştu tabi ki bu açıklamalar ister istemez yeni bir başkan arayışını ortaya çıkardı. Bu arayış ve yeni oluşum beklentileri meclisin içinde olmamız nedeniyle bizi de yakından ilgilendirdi. Mecliste böyle bir refleks gelişti. Benim aday adaylığım noktasında bir beklenti oluştu. Bir grup arkadaşımızla bunu görüştük. Heyecanımız var, beklentimiz var, zaman ayırabiliriz, vizyonumuzla, çabalarımızla bugüne kadar yapılan hizmetlerin üzerine çıkmak için böyle bir yola çıkarak hareket etmeye başladık” ifadelerini kullandı.

500 milyon dolarlık bir işlem hacminin oluşacak

ESİAD Yatırım Zirvesi ile sanayici ile yatırımcı arasında köprü olduklarını vurgulayan Karabağlı, “İş dünyasının finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için Zirve’yi organize ettik. İlk kez böyle bir Zirve yapıldı. Zirve’ye 250 üzerinde firmanın yöneticisi ile 50’nin üzerinde finans kuruluşu temsilcisi katıldı. İş insanları arasında 1000’e yakın görüşme, 30 kadar ön anlaşma yapıldı. İzmir sanayicileri için Zirve ile yeni bir anlayış başladı, felsefe doğdu. Biz tek başına yürümek durumunda değiliz düşüncesi gelişti. Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık bir işlem hacminin oluşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Asgari ücrete zam zorunluluk

Asgari ücrete zam yapılmasını beklediklerini ve iş dünyası olarak buna hazır olduklarını anlatan Karabağlı, “Ülkemizdeki enflasyon rakamlarını hepimiz biliyoruz. Ücretin yıl boyunca aynı kalması rasyonel ve yönetilebilir değil. Hükümetimizin asgari ücrette önemli bir artış yapacağını düşünüyoruz. Biz iş dünyası olarak buna hazırlanıyoruz. Alım gücü düştü, sabit gelirlilerinin ayakta kalması zorlaştı. Nisan ayında zam yapan arkadaşlarımız oldu. Bu artışın olması bu şartlarda zorunluluk haline geldi” dedi.