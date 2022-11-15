ESİAD Başkanı Zorlu: “EYT’de her kesim korunmalı”

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi ile ESİAD Dernek Merkezi’nde bir araya gelen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu güncel ekonomik durumu değerlendirdi. Enflasyon, asgari ücret artışı, EYT ve büyüme rakamları konusundaki görüşlerini paylaşan ESİAD Başkanı Zorlu, “Maalesef paradan para kazanmanın makbul sayıldığı bir dönemdeyiz. Türkiye’nin sağlıklı büyümesi için üretimin yani sanayinin ve tarımın desteklenmesi gerekiyor” dedi.

EMD İzmir Şubesi ile bir araya gelen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ekonomi muhabirleri ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.Moderasyonunu EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan’ın yaptığı toplantıda ESİAD Başkanı Zorlu, büyüme, sanayi ve üretim, işsizlik, enflasyon, dış ticaret, cari açık, bütçe ve bankacılık alanlarına dair veriler paylaştı. Sonrasında ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Zorlu, ülke ekonomik gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu: “EYT’de her kesim korunmalı”

EYT konusunda görüşlerini paylaşan ESİAD Başkanı Zorlu, sigortalılık ve emeklilik uygulamalarındaki farklılıklar nedeniyle birtakım sıkıntıların yadsınamaz olduğunu söyledi. İşveren tarafından bakıldığında maliyet tarafını bir kenara koyduklarını, ancak temel problemin kurumsal hafıza kaybı riski olabileceğine dikkat çeken Zorlu, “Türkiye’deki işletmelerimizin çoğu KOBİ. ‘Mehmet Usta’emekli olup gittiğinde yürümeyecek işletmelerimiz var. Bu kurumsal hafıza, kurum içinde tutulmalı. Maliyet noktasında açıklanacak paketler ile işverenler desteklenirken kurumsal hafızayı koruyacak önlemler almamız gerekiyor. Elbette EYT bekleyen, mağduriyet içindeki kesimin de hakları var. Her kesimi memnun edecek bir çalışma yapılmalı. Etraflıca, tüm kesimleri düşünen bir çalışma açıklanacaktır diye umuyoruz” diye konuştu.

“Üretim desteklenmeli, paradan para kazanma dönemi bitmeli”

Asgari ücret sorusu üzerine bir değerlendirme yapan ESİAD Başkanı Zorlu, beklentilerinin asgari ücretlilerin enflasyon altında ezilmemesi yönünde olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyonun her kesimin yaşamını zorlaştırdığını vurgulayan Zorlu, “Tüketimin desteklendiği, tüketerek büyüdüğümüz, paradan para kazanmanın ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Ancak Türkiye’nin ihtiyacı olan üreterek büyümek. Eğer üretirsek, sanayi, tarım desteklenirse, ürettiğimizi satarsak sürdürülebilir kalkınma hızımız ve kişi başına düşen milli gelirimiz artar. Bireyin satın alma gücü düşerse üretilen ürünü de satın alamaz. Bu döngüden çıkmamız, üretimi güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Şirketlerin yüksek dönem karlarından bahsedildiğini söyleyen Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak bahsedildiği gibi büyük bir karlılık söz konusu değil. Enflasyon muhasebesine geçilirse daha belirleyici olur. Sanayicisi de işçisi de vatandaşı da zorlu bir sürecin içinde. Umuyorum bu yüksek enflasyon dönemi sona erecek ve Türkiye sağlıklı büyüme dönemine girecek. Bunun yolu da yüksek teknolojiyi, katma değeri önceleyen ve ithal girdiyi düşürecek üretimden geçiyor.”