2023 KEHANETLERİ KORKUTTU
2023 KEHANETLERİ KORKUTTU
0
AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR
AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR
0
TATBİKATI BÖYLE TİYE ALDI
TATBİKATI BÖYLE TİYE ALDI
0
18 YIL HAVAALANINDA YAŞAYAN ADAM ÖLDÜ
18 YIL HAVAALANINDA YAŞAYAN ADAM ÖLDÜ
0

ESİAD Başkanı Zorlu: “EYT’de her kesim korunmalı”

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi ile ESİAD Dernek Merkezi’nde bir araya gelen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu güncel ekonomik durumu değerlendirdi. Enflasyon, asgari ücret artışı, EYT ve büyüme rakamları konusundaki görüşlerini paylaşan ESİAD Başkanı Zorlu, “Maalesef paradan para kazanmanın makbul sayıldığı bir dönemdeyiz. Türkiye’nin sağlıklı büyümesi için üretimin yani sanayinin ve tarımın desteklenmesi gerekiyor” dedi.

ESİAD Başkanı Zorlu: “EYT’de her kesim korunmalı”
15 Kasım 2022 Salı 14:54

EMD İzmir Şubesi ile bir araya gelen ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ekonomi muhabirleri ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.Moderasyonunu EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan’ın yaptığı toplantıda ESİAD Başkanı Zorlu, büyüme, sanayi ve üretim, işsizlik, enflasyon, dış ticaret, cari açık, bütçe ve bankacılık alanlarına dair veriler paylaştı. Sonrasında ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Zorlu, ülke ekonomik gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu: “EYT’de her kesim korunmalı”

EYT konusunda görüşlerini paylaşan ESİAD Başkanı Zorlu, sigortalılık ve emeklilik uygulamalarındaki farklılıklar nedeniyle birtakım sıkıntıların yadsınamaz olduğunu söyledi. İşveren tarafından bakıldığında maliyet tarafını bir kenara koyduklarını, ancak temel problemin kurumsal hafıza kaybı riski olabileceğine dikkat çeken Zorlu, “Türkiye’deki işletmelerimizin çoğu KOBİ. ‘Mehmet Usta’emekli olup gittiğinde yürümeyecek işletmelerimiz var. Bu kurumsal hafıza, kurum içinde tutulmalı. Maliyet noktasında açıklanacak paketler ile işverenler desteklenirken kurumsal hafızayı koruyacak önlemler almamız gerekiyor. Elbette EYT bekleyen, mağduriyet içindeki kesimin de hakları var. Her kesimi memnun edecek bir çalışma yapılmalı. Etraflıca, tüm kesimleri düşünen bir çalışma açıklanacaktır diye umuyoruz” diye konuştu.

“Üretim desteklenmeli, paradan para kazanma dönemi bitmeli”

Asgari ücret sorusu üzerine bir değerlendirme yapan ESİAD Başkanı Zorlu, beklentilerinin asgari ücretlilerin enflasyon altında ezilmemesi yönünde olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyonun her kesimin yaşamını zorlaştırdığını vurgulayan Zorlu, “Tüketimin desteklendiği, tüketerek büyüdüğümüz, paradan para kazanmanın ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Ancak Türkiye’nin ihtiyacı olan üreterek büyümek. Eğer üretirsek, sanayi, tarım desteklenirse, ürettiğimizi satarsak sürdürülebilir kalkınma hızımız ve kişi başına düşen milli gelirimiz artar. Bireyin satın alma gücü düşerse üretilen ürünü de satın alamaz. Bu döngüden çıkmamız, üretimi güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Şirketlerin yüksek dönem karlarından bahsedildiğini söyleyen Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak bahsedildiği gibi büyük bir karlılık söz konusu değil. Enflasyon muhasebesine geçilirse daha belirleyici olur. Sanayicisi de işçisi de vatandaşı da zorlu bir sürecin içinde. Umuyorum bu yüksek enflasyon dönemi sona erecek ve Türkiye sağlıklı büyüme dönemine girecek. Bunun yolu da yüksek teknolojiyi, katma değeri önceleyen ve ithal girdiyi düşürecek üretimden geçiyor.”

Etiketler; #esiad #eyt #ekonomi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'nden terör tepkisi: Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü?
Sonraki Haber
Uzundere'de kentsel dönüşüm tepkisi!
Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor!
Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor!
0
Matrah düzenlemesi araçlarda fiyatları ne kadar düşürecek!
Matrah düzenlemesi araçlarda fiyatları ne kadar düşürecek!
0
Sanayi üretimi yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı!
Sanayi üretimi yıllık bazda arttı, aylık bazda azaldı!
0
İşsizlik rakamları açıklandı! 120 bin kişi arttı!
İşsizlik rakamları açıklandı! 120 bin kişi arttı!
0
Asgari ücret 10 bin TL olacak mı? Vergi uzmanı bu soruya yanıt verdi!
Asgari ücret 10 bin TL olacak mı? Vergi uzmanı bu soruya yanıt verdi!
0
Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.