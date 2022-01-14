Eskinazi: Bankalar yüksek orandan kredi kullandırıyor!

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı basın toplantısında hiçbir zaman yüksek kur taleplerinin olmadığını ve istikrarlı kura vurgu yaptıklarını söyledi. Bankaların yüksek orandan kredi kullandırdığını belirten Eskinazi, "İhracatçılarımızın bu maliyetlerle kredi kullanıp, ihracat yapıp, para kazanıp bu kredileri ödemesi olanaksız. Bu tablo hızlıca düzeltilmezse 2022 yılının mart ayından itibaren ihracattaki yükseliş, düşüşe geçebilir." ifadelerini kullandı

EİB çatısı altındaki ihracatçı birliği başkanlarının katılımıyla 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Eskinazi, yaptığı konuşmada 2021 yılında Ege Bölgesi ihracatının önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 21,8 milyar dolardan 28,1 milyar dolara çıktığını belirtti.

Ege Bölgesi'nde bu ihracata doğrudan ve dolaylı olarak 10 binin üzerinde firmanın katkı sağladığını kaydeden Eskinazi, ihracat yapan firma sayısının ise 6 bin 249’dan 6 bin 644’e çıktığını söyledi.

Eskinazi, ihracatlarının sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması için büyük bir efor harcadıklarını ifade ederek, "EİB olarak ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm ile ilgili ihtiyaç duyacakları finansman ve devlet desteklerinin hayata geçirilmesi noktasında aktif rol alıyoruz." diye konuştu.

"İstikrarlı kura vurgu yaptık"

Bu yıl ham madde fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu anlatan Eskinazi, şöyle devam etti:

"Ancak, navlun fiyatlarında pandemi öncesine dönüş olmayacak. Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan yüksek enflasyon, istikrarsız kur ve yüksek faiz ihracatçılarımızın 2022 yılı performansını olumsuz etkileyecek boyutta. İhracatçılar olarak hiçbir zaman yüksek kur talebimiz olmadı. Her zaman, istikrarlı kura vurgu yaptık, bugün de aynı şeyi söylüyoruz.

Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 14’ken bugün bankalar yüzde 30-35’le kredi kullandırıyor. İhracatçılarımızın bu maliyetlerle kredi kullanıp, ihracat yapıp, para kazanıp bu kredileri ödemesi olanaksız. Bu tablo hızlıca düzeltilmezse 2022 yılının mart ayından itibaren ihracattaki yükseliş, düşüşe geçebilir."

Eskinazi, ihracatçının elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi girdilere yapılan zamlardan da olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan da Türkiye’de ihracatın bir yaşam biçimi haline geldiğini, İzmir’de de ihracatı daha ileriye götürmek istediklerini belirtti.

Son aylarda kur hareketliliği, finansmana ulaşım zorluğu gibi bazı zorluklar yaşandığını anlatan Ertan, bunların üstesinden gelinebilecek sorunlar olduğunu ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise salgın sonrası için katma değeri yüksek ihracata ağırlık vermek üzere çalıştıklarını anlattı.

Toplantıda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da ihracatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“İhracat iç piyasa fiyatlarını yükseltmez”



Toplantıda basın mensuplarının ülkedeki son dönemde yaşanan fiyat artışlarında ihracatın etkisinin sorması üzerine EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu fiyatlarla ilgili ihracat hiçbir zaman dahildeki piyasa fiyatlarını yükseltmez. İç piyasada fiyat düşüklüğü varsa ve ihracat fiyatı daha yüksekse burada bir soru işareti olması lazım. Biz artık global bir dünyada yaşıyoruz fiyatlarımız dünyadaki fiyatlarla neredeyse eş değer. İç piyasada tek avantajımız lojistik. Bir domatesi 5 TL’ye 17 TL’ye yiyebiliyorsak Avrupalı bunu 1 ya da 2 Euro’ya yiyebiliyorsan bu aradaki fark tamamen lojistikten dolayıdır. Bizim fiyatlarımız dünya fiyatlarıyla birdir. Hiçbir zaman köylümüzü ve müstahsilimizi ezmek istemeyiz. Her zaman onun değerini, maliyetini vermeye çalışırız. Fiyatlar eğer maliyetlerin altındaysa o ürünü bir sene sonra alamazsınız. Eğer bir malı değerinden çok daha aşağıda bulabiliyorsanız seneye müstahsil o malı ekmeyecektir, toplamayacaktır ya da başka bir şeye dönüştürecektir. Bu bir döngüdür her zaman değerinde bulmamız gerekiyor. Bence piyasaların yükselmesi diye bir olay olamaz. Çünkü dünyadaki fiyatlar bellidir üzerine bir lojistik eklenmiştir” açıklamalarında bulundu. İç piyasadaki fiyat artışlarıyla ilgili Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan ise “Pandeminin ilk döneminde bütün emtia fiyatları aşağıya geldi. Daha sonra pandemiden çıkan ilk Çin oldu. En ucuz hammaddeleri Çinliler almaya başladı. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve hammadde fiyatlarının artması nedeniyle kaynaklanan bir durum” ifadelerini kullandı.

İhracattaki yükseliş hata yapılmazsa devam eder



İhracattaki Bir basın mensubu tarafından son dönemde oldukça yükselen ülke ihracatının sürdürülebilirliği noktasındaki soruya ise Eskinazi, “Lojistik ve enerji krizi nedeniyle Çin pazar kaybetti. Çin’in pazar kaybetmesinden Türkiye pozitif olarak etkilendi. Çünkü Türkiye pazara yakınlık dolayısıyla lojistikteki maliyeti üzerine kar olarak aldı. Hem fiyat bakımından hem de termin bakımından yurtdışındaki ithalatçılara bir konfor sundu. Hem fiyat hem de miktar olarak bu durum şu an devam ediyor. Her sektörde bu konfor var” diye yanıt verdi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise hata yapılmadığı takdirde ihracattaki yükselişin düşmeyeceğini söyledi.

“Lojistik Köy, İzmir’e her konuda katkı sağlayacak”

Kemalpaşa Lojistik Köyü’le ilgili de açıklamalarda bulunan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Lojistik Köy İzmir için büyük bir proje. Bu proje İZTO,EBSO,İTB ve EİB’in ortak projesi. Biz lojistik köyün inşaatı ve yapımı için 4 kuruluş hep birlikte çalışıyoruz. İzmir Limanı’nın da Lojistik Köy’e katkısı olacak. Ancak biz İzmir Limanı’ndan Lojistik Köy’e demiryolu döşenmesini ve uygulanmasını hayal gibi görmeye başladık. Çünkü güzergâh olarak çok zor bir güzergâh. Yapılaşma çok fazla. O demiryolunun yapılabilmesi için bazı yolların değişmesi gerekiyor. Buna rağmen Kemalpaşa’da kurulacak Lojistik Köy’ün özellikle karayolu taşımacılığında İzmir’e çok büyük katkılar sağlayacak. İzmir gümrüğünün de oraya taşınmasıyla Alsancak bölgesinin trafiğinin rahatlatacak. Lojistik Köy, İzmir’e her konuda katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.