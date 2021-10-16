Esnaf vergi muafiyetini yeterli bulmadı: Esnaf inim inim inliyor

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkan Adayı Mahmut Tanrıkulu, 850 bin esnafa getirilen vergi muafiyetinin piyasanın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkan Adayı Mahmut Tanrıkulu yaptığı açıklamada, Muafiyet Kanunu kapsamında basit usulde beyanname veren esnafın 'faydalanıcı' olarak belirlendiğini hatırlatarak "Ekonomik koşulların oldukça ağırlaştığı ve ciddi bir ekonomik kriz yaşanan ülkemizde ekonominin can damarlarını oluşturan esnafın beklentileri çok daha yüksekti. Tüm sektörlerde olduğu gibi, unlu mamuller sektöründe de vergi muafiyeti veya benzeri desteklere ihtiyaç var. Biz, gücümüz yettiğince bu durumu yetkililere anlatıyor ve önlem alınması için çaba gösteriyoruz." dedi.

ESNAF İNİM İNİM İNLİYOR

Pandeminin de sektörlerini olumsuz etkilediğini anlatan Tanrıkulu, "Gerek hammadde, gerekse enerji fiyatlarındaki astronomik artış, tabiri caizse esnafımızı inim inim inletiyor. Yetkililerden beklentimiz, popülist politikalardan ve yaklaşımlardan bir an önce vazgeçip esnafımızın beklentilerini karşılamaları yönündedir." diye konuştu.