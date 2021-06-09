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Esnafa hibe desteği yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin yarından itibaren ödeneceğini açıkladı

Esnafa hibe desteği yarın başlıyor
09 Haziran 2021 Çarşamba 14:45

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

'3 MİLYAR 472 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır" denildi.

Etiketler; #mehmet muş #ticaret bakanı #hibe desteği #esnaf destek
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