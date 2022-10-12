Esnafa yüzde 7,5 faizle kredi müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa 60 ay vade yüzde 7,5 faizle 100 milyar liralık kredi imkanı verileceğini duyurdu. Buna göre 100 bin lira alan esnaf, aylık taksit için 2 bin 416 lira, toplam ise 125 bin lira geri ödeyecek

Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf için bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 60 ay vade yüzde 7,5 faizle 100 milyar liralık kredi imkanı sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek." ifadelerini kullandı.

"FAİZ YÜZDE 2 DÜŞTÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası herkes paketin detaylarını merak eder oldu. Ekonomist Hikmet Baydar, esnaf kredi paketinin detaylarını CNN Türk canlı yayında anlattı. Baydar, "Bu kredide yeni kaynak paketi verildi. Kredi desteği dolasıyla 100 milyar lira esnafa can suyu oldu. Burada faiz oranında bir indirim oldu. Faiz oranı yüzde 9,5'tan yüzde 7,5'a düştü. Bu da son günlerdeki faiz indirimi politikalarıyla uyumlu bir hareket" dedi.

Baydar sözlerini şöyle sürdürdü: Bankadan bugüne kadar 1 kredisi olan esnaf 2. bir kredi için başvurabilecek ancak 2 kredisi bulunan 3. kredi için başvuramıyor. 350 binden 500 bine, 1 milyondan 1,5 milyona artırılan limitlerin olduğunu görüyoruz. Bu oldukça önemli. Taşıt fiyatlarının artmış olması nedeniyle kredide olması gereken rakamlar tekrar enflasyonist baskılar dikkate alınarak güncellendi"

100 BİN TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

-100 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 125 bin lira ödeyecek

-200 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 250 bin lira ödeyecek

-500 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 624 bin lira ödeyecek



AYLIK ÖDEMELER NASIL OLACAK?

-100 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 2 bin 416 lira

-200 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 4 bin 832 lira

-500 bin lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 12 bin 80 lira