Esnafın beklentisi kredi değil, piyasa koşullarının iyileşmesi!

Esnafa ve sanatkârlara yönelik kredi kampanyasını değerlendiren Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Esnafın beklentisi krediden çok işletme şartlarının, piyasa koşullarının iyileştirilmesi" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısının ardından esnaf ve sanatkârlara yönelik "60 ay vade ile ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz" açıklamaları yüzleri güldürmedi.

Öncelik piyasa şartları olmalı

Kredi kampanyasını değerlendiren Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Esnaf şu anda borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Esnaf borcu bitmediği sürece de büyüyemiyor. Esnafın beklentisi krediden çok işletme şartlarının, piyasa koşullarının iyileştirilmesi. Maliyetlerin düşmesi, Türk Lirasının bir şekilde güven tesis etmesi lazım. Esnaflar gelen müşterilerle ayakta kalıyor. Vatandaşın cebi dolmadan esnafın yüzünün gülmesi mümkün değil. Esnafın sorunları inanılmaz derecede yüksek. Biz sorunlarımızı çözmeye uğraşırken vatandaşın çarşıdaki bir esnafa ulaşması bile pahalı. Kemeraltı Çarşısı'na gelebilmek için iki, üç vesayet değiştiren insanlar var. Maliyetler belli. Bu nedenle her şeyden önce ülkenin gerçek olan sorunun üretim ve maliyetlerin aşağı çekmek olduğunu düşünüyoruz. Kredi en son olacak şey" dedi.

Esnaf küçülüyor

Esnafın pandemi sürecinden gelen sıkıntılarının olduğunu da belirten Girgin, "Yaz aylarında biraz iş yaptık ama yetmedi. Yaptıklarımızı bu fiyat artışları götürdü. 2 lira elektrik parası ödüyorsak oldu 6 lira. Fiyat artışları suya, elektriğe, mazota, personel giderlerine yansıdı. Elimizde o kadar çok gider pusulası var ki kredi nedir ki. Esnaf günü zor kurtarıyor, küçülüyor. Piyasa koşulları düzelmeden üretim artırıp, işsizlik sorunu çözülmeden esnafın rahatlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.