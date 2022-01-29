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Esnaflardan yüksek elektrik faturalarına tepki: Bakkallar dolaplarını iade ediyor

Esnaflardan yüksek elektrik faturalarına tepki: Bakkallar dolaplarını iade ediyor
29 Ocak 2022 Cumartesi 12:06

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek elektrik faturaları nedeniyle bakkalların dolaplarını iade etmeye başladığını, kasabın buzdolabını, terzinin ütüyü açmaya korktuğunu söyledi. Palandöken, yüzde 127 zam uygulanacak sınırın konutlarda 150 değil en az 400-500 kilovatsaat olması gerektiğini vurguladı

TESK Genel Başkanı Palandöken, elektrik zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yüzde 127 zam uygulanacak sınırın konutlarda 150 değil en az 400-500 kilovatsaat olması gerektiğini belirtti. Palandöken, esnafın konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödeyeceğini belirterek, "Bakkalın, kasabın buzdolabı, et çekme makinesi, terzinin ütüsü gibi cihazlarla her gün kullanımı muhakkak olan lamba, ışıklı levhalar artık bu fiyatlardan dolayı yanmamaya başladı. Konutlarda ise sadece buzdolabı, fırın ve televizyon gibi cihazlarla kullanım kotası olan 150 kilovat saati geçiyorken, bu sınırı geçenlere daha yüksek zamlı tarifenin uygulanması herkesi mağdur etti. Ülkemizde 3’lü tarife sistemi var. Konutlar, sanayi ve ticaret. En düşük elektrik sanayide ve en yüksek elektrik tarifesi ise esnafımız tarafından kullanılmaktadır. Bu da gösteriyor ki esnafımız konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. Elektrikte konutlarda uygulamaya konulan 150 kilovat saat uygulamasında ise kullanım ortalamaları alınarak bu sınır yükseltilmeli ve iş yerlerinde kullanılan elektrikte yazlık kışlık olarak ayrı ayrı hesaplanarak faturalandırılmalı" dedi.

'BAKKAL DOLAPLARINI İADE ETMEYE BAŞLADI'

Esnafın, buzdolabının fişini çekip, tabelasını söndürme noktasına geldiğine dikkat çeken Palandöken, "Yeni yılın ilk günlerinde elektrik faturalandırma sisteminde kademeli sisteme geçildi ve yüzde 50 ile yüzde 127 değişen oranlarda aylık 150 kilovatsaatlik tüketim sınırına göre zam yansıtılmaya başlandı. Aylık belirlenen bu sınırı geçmemek için evlerde buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi zorunlu cihazların hiç çalışmaması gerekiyor. Bununla birlikte iş yerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken buzdolapları, yanması gereken ışıklar ile tabelalar bundan sonra yanmayacak demektir. Bakkal dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, terzi makinesini ve ütüsünü açmaya korkuyor, esnaf tabelalarını söndürürse sokaklar da ışıksız kalır" diye konuştu. 

'YAZLIK VE KIŞLIK TARİFEDE ISRARLIYIZ' 

Alt sınırın en az konutlarda 400-500, iş yerlerinde ise 800-1200 kilovatsaat olması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Elektriğin yazdan daha çok kışın kullanıldığını, ısınmada, aydınlanmada, mutfakta, temizlikte, iş yerlerinde her alanda olmazsa olmaz olduğunu belirtmiş ve zam yapılmaması için talepte bulunmuştuk. Esnaf ve sanatkar camiası olarak yazlık ve kışlık elektrik tarifede ısrarlıyız. Bununla birlikte doğalgazda da kademeli sisteme geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kışın çetin geçtiği bu dönemlerde vatandaş, esnaf ve sanayici düşünülerek kademe üst sınırdan belirlenmeli. En önemli harcama kalemlerinde faturaların yüksek gelmesi üretimi de tüketimi de olumsuz etkiliyor. Bu yüksek fiyatlar hem enflasyonu hem de maliyetleri yükseltiyor" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #elektrik faturası #esnaf #tepki #elektrik zam #bendevi palandöken
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