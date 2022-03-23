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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nden zamma açıklama: Uzun kuyruklar oluyordu bu yüzden...

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nden zamma açıklama: Uzun kuyruklar oluyordu bu yüzden...
23 Mart 2022 Çarşamba 11:31

Et ve Süt Kurumu dün kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam yapmıştı. Zamla ilgili açıklama yapan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, tepki çeken sözler söyledi. Uzun, kendilerinde fiyatların çok düşük olduğunu ve bu yüzden de uzun kuyruklar olduğu için fiyat arttırdıklarını söyledi

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Uzun, yapılan zamla ilgili “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi" dedi. 

Uzun, “Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem sayın bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz” ifadesini kullandı.

Etiketler; #et ve süt kurumu #yüzde 48 #zam #kırmız et zam #uzun kuyruk
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