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Etiketler sürekli değişiyor! Vatandaş isyanda!

Vatandaş, marketlerdeki etiket değişim hızlarına yetişemez hale geldi. Son zam ise tuvalet ve havlu kağıda geldi. Yüzde 100'leri aşan fiyat artışına vatandaşlar tepki yağdırıyor

Etiketler sürekli değişiyor! Vatandaş isyanda!
09 Aralık 2021 Perşembe 12:39

Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış sonrası marketlerdeki etiketler sürekli değişiyor. Markete her gittiğinde şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, etiketlerdeki değişim hızına ayak uyduramıyor.TUVALET VE

Son zam ise tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlarda yaşandı. Tuvalet ve havlu kağıdında yaşanan fiyat artışı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Birçok vatandaş gelen okkalı zamma tepki gösterdi.


ZAM ORANI YÜZDE 100'LERİ AŞTI

Zam sonrası ünlü bir markanın 32'li tuvalet kağıdı 97,50 TL'den 131,50 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 66,90 TL'den 90,25 TL'ye yükseldi. Aynı markanın 6'lı havlu kağıdı 25,75 TL'den 53,90 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 100'leri aştı.

Etiketler; #zam #tuvalet kağıdı zam #rula peçete zam
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