Eviniz sizin için önemli değil mi? Öyleyse evinizde kendiniz ve sevdiklerinizin kullanımı için beğenerek aldığınız eşyalarınız da değerlidir.

Peki yeni bir ev aldığınızda veya kiraya çıkarken o eşyaların sizin için barındırdığı önemi anlayacak, deneyimli ve güler yüzlü kadrosuyla yıllardır varlığını sürdüren bir evden eve nakliyat firmasına ne dersiniz?



Cem Nakliyat, İstanbul içi ve şehirlerarası evden eve eşya taşımacılığı hizmeti sağlayan, yıllardır mutlu müşteriler biriktirmiş bir firma. İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere tüm İstanbul’da nakliyat hizmeti veren Cem Nakliyat, güvenle eşyalarınızı emanet edebileceğiniz bir seçenek olarak yanı başınızda hazır bulunuyor. İşin aslı şu ki, yeni bir eve çıkarken Cem Nakliyatı tercih edenler pişman olmuyor ve yakınlarının ihtiyaçlarında da bu güvenilir firmayı öneriyor.



Asansörlü nakliyat hizmetiyle müşterilerine zaman kazandıran ve ayrıca eşyaların güvenli bir şekilde araca naklini ya da araçtan eve naklini gerçekleştiren Cem Nakliyat, İstanbul’un her ilçesine hizmet götürüyor. Bununla beraber, İstanbul çıkışlı şehirlerarası evden eve taşımacılık hizmeti de veriyor. Yazlıklara, tayini çıkan memurlara, memlekete dönenlere hesaplı ve güvenilir bir çözüm ortağı olarak destek oluyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin tümüne, yani İstanbul’dan diğer tüm 80 vilayete evden eve taşımacılık hizmeti götürüyor.



Cem Nakliyat farkıyla, parça eşya taşımacılığı da zor ve külfetli olmaktan çıkıyor. Yeni evinize veya yazlığınıza, komple ev eşyalarınız yerine daha az sayıdaki eşyalarınızı götürmek istediğinizde birçok firma buna yanaşmazken veya adeta bir ev taşırmış gibi fiyat sunarken, Cem Nakliyat, sizin memnuniyetiniz için en doğru planlamayı ve teklifi hazırlamaktadır.



Eşyalar, uzman ekibimiz tarafından ambalajlanır, taşınır ve hedef noktasında müşterinin isteği doğrultusunda yerleştirilir. Burada ambalajlardan çıkartılır ve montaj gerektiren ürünlerle hiçbir ücret talep edilmeden Cem Nakliyat ilgilenir. Yani daha doğru ifadeyle eşyaların geldiği günün gecesinde yeni ev kullanıma hazır olur.



Kurumsal sigorta kapsamlı nakliyat hizmeti almak isteyenler için Cem Nakliyatı not etmekte fayda var. Yapmanız gereken tek şey iletişime geçip eksperle görüşmek için randevulaşmak. Güvenilir ve hesaplı çözümün yıllardır değişmeyen adresi olan Cem Nakliyat, bir telefon uzağınızda…