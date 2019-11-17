Eximbank'tan tekstilcilere alacak sigortası önerisi 

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Kasım ayı etkinliklerini Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ev sahipliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Kasım ayı etkinliğinin konuğu Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat oldu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Demirkalkan yaptı. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun kasım ayı etkinliklerini İzmir'de yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hayati Ertuğrul, "Federasyon'un 1. İletişim toplantısını İzmir'de yapılması sektörümüz için çok önemli. Daha sonraki süreçlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılacak olan bu toplantı tekstilciler için verimli olacağını düşünüyorum" dedi.

Üretim politikalarımızda eksikler var

Hayati Ertuğrul'dan sonra kürsüye gelen MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, hazır giyimin Türkiye'nin ihracatında öncülük yaptığını söyledi. Dünya hazır giyim sektörünün ticaret hacmi artmasına rağmen Türkiye'nin yerinde saydığını ifade eden Öztürk, "2016-2017 yılları arasında sektörümüzün kilogram birim fiyatı 17 dolarken şu anda 14.36 dolardır. Bu da bizim ülke olarak üretim politikamızda bazı eksikliklerden kaynaklanıyor" diye konuştu.

25 kredi programı

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, banka olarak sanayicileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kredi faiz oranları düşük tutarak ihracat yapan firmaların yanında olduklarını ifade eden Fırat, "25'e yakın kredi programıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Banka olarak ofislerimizin sayısını artırarak Türkiye'nin her yerinde hizmet vermek istiyoruz. Türk Eximbank'tan kredi almak zorunda değilsiniz ama alacak sigortasını mutlaka yaptırın" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Tekstil ve Hazır Giyimde Kentlerin Potansiyeli: İZMİR' panelinde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, İzmir Nakış Sanayicileri Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Muin Altın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği (İMOT) Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Terzioğlu ve MK-MODA Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkent tekstilde İzmir'in potansiyelini tartıştılar. n Burcu Şahin

Üniversitelerle işbirliği içindeyiz

İzmir'deki birçok firmada organik üretim yapmak için belge olduğunu belirten EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, sürdürebilir üretimin önem kazandığını ve İzmir bu konuda özel bir küme oluşturduğunu ifade etti. İzmir'de yapılan tasarım yarışmalarının farkını ortaya koyduğunu söyleyen Sertbaş, "İzmir'de diğer illere göre kendi üniversitelerimizle daha fazla bilgi paylaşımı içindeyiz. İzmir hazırgiyim konusunda iyi bir noktada ve gelecekte daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Derneğin felsefesi iyi bilinmeli

EGSD'nin kuruluşunda önemli isimlerin yer aldığını ifade eden EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul kuruluştan bu yana sektörün ileri gitmesi için çalıştıklarını söyledi. Dernek olarak sektörde karar verici ve firmaları destekleyici bir pozisyonda olduklarını söyleyen Ertuğrul, "Derneğimizin felsefesini bilmek her üyenin görevidir. Hangi koşullarda kurulduğumuzu bilirsek daha iyi şartlar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağımıza eminim" diye konuştu.