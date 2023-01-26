EYMSİB Başkanı Uçak’dan katma değeri yüksek ürün vurgusu

EYMSİB olarak 2022 yılında 1 milyar 250 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Hayrettin Uçak, 2023 yılının zorlu bir yıl olacağını belirterek katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vereceklerini ve Asya pazarında güçlerini artırmak istediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün 2022 yılını değerlendirip 2023 yılı hedeflerini açıkladı. EYMSİB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Uçak, birlik olarak 2022 yılında 1 milyar 250 milyon dolar ihracat yaptıklarını söyledi. 2023 yılına ilişkin ise Uçak, zorlu bir yıl olacağını belirterek “Avrupa’daki durgunluk bu yıl kendini daha belirgin bir şekilde hissettirecektir. Ama hem Avrupa ve Amerika’daki payımızı koruyarak yeni pazarlarla birlikte Cumhuriyetimizin 100.yılında da başımız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz ve ihracatımızı artıracağız. 2023 yılı hedefimiz 1 milyar 400 milyon dolar ihracat” dedi.

Yüzde 12’lik artış memnun etti

2022 yılının yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü için tatmin edici bir yıl olduğunu belirten Uçak, “Türkiye genelinde 3 milyar doları taze meyve sebze, 2 buçuk milyar doları meyve sebze mamulleri olmak üzere toplam 5 buçuk milyar dolar ihracat gerçekleşti ve bu ihracatın 1 milyar 250 milyon dolarına denk gelen yüzde 22’si birliğimiz üzerinden gerçekleşti. Birliğimiz ihracatı 2021 yılına göre yüzde 6 oranında artmış oldu. Özellikle meyve sebze mamulleri sektöründeki yüzde 12’lik artış bizleri memnun etti” şeklinde konuştu.

Üzüm birinci, turşu şampiyon

Yaş meyve sebze ürünlerinde 2022 yılında en fazla ihracatı gerçekleşen ürünün sofralık üzüm olduğunu belirten Uçak, “53 milyon dolarlık üzüm ihracatını 41 milyon dolarla domates, 36 milyon dolarla kiraz ve 33 milyon dolar ile mandalina takip etti. En fazla ihraç edilen 5.ürün de 29 milyon dolarla kestane oldu” diye konuştu. Meyve sebze mamullerinde ise 2022 yılı ihracat şampiyonu 2021 yılında olduğu gibi turşular olduğunu kaydeden Uçak, “EİB üzerinden yapılan turşu ihracatı ilk kez 250 milyon doları geçti ve 257 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meyve sebze mamulleri ihracatında ikinci sırayı 149 milyon dolar ile kurutulmuş domatesler alırken kurutulmuş domatesleri, meyve konserveleri, dondurulmuş meyveler ve sebze konserveleri takip etti. 2022 yılında toplam 797 ihracatçı firmamızın desteği ile 189 ülke ve bölgeye ülkeye yaş meyve sebze ve mamulleri ihracat gerçekleştirmeyi başardık. 2022 yılında ihracatımızın en fazla gerçekleştiği ilk 5 pazarımız Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve Hollanda oldu” diye konuştu.

“Yeni rekorlara imza atmak istiyoruz”

2023 yılında yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verecekleri ifade eden Uçak, “Bu kapsamda Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde fuar katılımlarımız olacak. Aynı zamanda geçen sene Hindistan’a düzenlediğimiz URGE projemizde bu yıl yeni rota olarak Endonezya ve Singapur’u belirledik. Bu yolla Asya pazarında da gücümüzü artırmak istiyoruz. 2022 yılının sonuna doğru taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde ihracatçı firmalarımızdan oluşan iki farklı komite kurduk. Komite üyelerimizden bazıları da bugün aramızdalar, onların da proje önerileri ile hem yurt içi hem de yurtdışında önemli proje ve çalışmalara imza atmak istiyoruz. Hem komitelerimize hem yönetim kurulumuz mesailerinin önemli bir bölümünü Birliğimiz için harcıyorlar, buradan kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. 2023 yılının hepimiz için çok önemli bir anlamı ve önemi var. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bu yüzden ihracatçılarımızla beraber tüm gücümüzle ihracatımızı artırmak, yeni rekorlara imza atmak istiyoruz” dedi.

Katma değerli ürün vurgusu

2023 yılında katma değeri yüksek ürünlere daha çok önem vereceklerini ifade eden Uçak, “İhracatımızı artırmak için ihraç miktarını artırmaktansa ihraç değerini artırmayı önemsiyoruz. Kilogram fiyatı son derece yüksek ve C vitamini deposu olan Kumkat, özel ambalaj ve reçeteler ile piyasaya sunabileceğimiz soslar, meyve ve sebze cipsleri gibi ürünleri parlatmak, bu ürünlere özel projeler üretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.