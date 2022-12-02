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EYT ile ilgili önemli gelişme! Hazırlıklar başladı

EYT ile ilgili önemli gelişme! Hazırlıklar başladı
02 Aralık 2022 Cuma 11:40

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #eyt #nebati #haber
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