EZZİB Başkanı Er, güven tazeledi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği(EZZİB) olağan seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Davut Er, güven tazeledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında planlanan gelir bütçesinin 4 milyon 700 bin TL, gider bütçesinin 4 milyon 700 bin TL olarak ön görüldüğü açıklandı. Genel kurulda yönetim kuruluna tek aday olan mevcut EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, güven tazeledi. Toplantıda konuşan Er, ambalaj miktarı 5 kg'ı geçen dökme zeytinyağı ürünlerinin ihracatına getirilen kısıtlamayı eleştirdi. Er, “Yasak ve kısıtlamaların, Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe uzun vadede ihracat pazarlarının kaybına neden olmakta ve üreticisinden-ihracatçısına bütün sektöre çok büyük zarar vermekte. EZZİB olarak getirilen yasağı son derece yanlış buluyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz” dedi. Er, Tarım Bakanlığının asıl odaklanması gereken noktanın ihracatı kısıtlamak değil, ağaç başına verimliliği artırmak olması gerektiğini söyledi.

“Zeytinyağı hem iç tüketime hem ihracata yeter”

Zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya değinen Er, “27 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan,Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ ile Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında zeytin ve zeytinyağın da yer aldığı bazı ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı. 26 Şubat 2022 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığının talimatlarıyla, 2021 yılında getirilen dökme zeytinyağı yasağının üzerinden henüz 1 yıl dahi geçmeden, ambalaj miktarı 5 kg'ı geçen dökme zeytinyağı ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmişti. Bu tarz yasak ve kısıtlamalar, Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe uzun vadede ihracat pazarlarının kaybına neden olmakta ve üreticisinden-ihracatçısına bütün sektöre çok büyük zarar vermekte. EZZİB olarak getirilen yasağı son derece yanlış buluyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep etmek üzere geçen haftalarda Tarım ve Orman Bakanına ziyaret gerçekleştirdik” diye belirtti.

Güncel verilerin böyle bir yasağa ihtiyaç duyulmayacağını açıkça gösterdiğini belirten Er,“Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre; 2021/22 sezonuna 48 bin ton stok ve 235 bin tonluk tahmini rekolteyle girdik. Türkiye'nin yıllık zeytinyağı tüketimi 150 bin ton civarında. Ülkemizde üretilen zeytinyağının tamamının iç piyasada tüketilmesi mümkün değil. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 130-140 bin ton civarı zeytinyağımız olduğunu görüyoruz. Son 5 sezon ortalama zeytinyağı ihracatımız ise 50 bin ton düzeylerinde. Bu rakamlara baktığımızda, elimizdeki zeytinyağı miktarının hem iç tüketime hem ihracata fazlasıyla yeteceği açıkça görülmekte” ifadelerinde bulundu. Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının devamını istediklerini aktaran Er, dünya genelinde zeytinyağı üretici ülkeler arasında dökme zeytinyağına ihracat yasağı getiren başka bir ülke olmadığını da söyledi.

Bakanlık verime odaklanmalı

Türkiye’nin 2002 sonrasında zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaptığını aktaran Er,“Devlet destekleriyle 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımız 190 milyona çıktı. Bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda, iklim şartları elverdiği takdirde inşallah verimli bir şekilde ürün verecek. Tarım ve Orman Bakanlığının hesaplamalarına göre Türkiye’nin 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretebilecek potansiyele ulaşması söz konusu olabilecek. Bu rekoltenin yarısına bile ulaştığımızda bu ürünü değerlendirecek bir planımızın bugünden yapılıyor olması gerektiğine inanıyoruz. Tarım Bakanlığının asıl odaklanması gereken nokta ihracatı kısıtlamak değil, ağaç başına verimliliği artırmak olmalıdır” diye konuştu.