Faiz indi, gayrimenkul piyasası hareketlendi

Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında indirime gitmesi gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi. İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, konut kredi faiz oranlarında düşürüleceğinin açıklanmasının ardından emlak ofislerinde telefon trafiğinin başladığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kamu bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından kredi faiz oranlarında indirime gitmesi gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi. Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtilmişti. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlandı

Faizler indi, telefon trafiği başladı

Kamu bankalarının kredi faizlerini indirmesinin ardından gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik yaşandığını kaydeden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası(İZEKO)Başkanı Mesut Güleroğlu, “Konut kredisi ve mevduat faizleri düştü. Daha önce yüksek mevduat getirisinden yararlanan vatandaşlarımız faiz gelirleri düşeceği için otomatikman buradan elde ettiği gelirle gayrimenkule yönelecek. Bu geçmişte hep böyle oldu. Faiz oranları düşmeye başladığında yatırımlar gayrimenkule dönüyor. Konut kredi faiz oranlarının düşürüleceğinin açıklanmasının ardından emlak ofislerinde telefon trafiği başladı. Bir hareket olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu hareket daha belirgin hale gelecek” dedi.

Yastık altı yatımlar piyasaya dönecek

Kredi faizlerindeki düşüşün yanı sıra döviz kurundaki ve altın fiyatlarındaki artışın gayrimenkul piyasasını etkileyeceğini kaydeden Güleroğlu, “Döviz çok yükseldi. Yastık altında 700 milyar dolara yakın bir döviz rezervi var. Bu durumla birlikte yastık altı yatırımların piyasaya döneceğini düşünüyoruz. Altın fiyatları geçen sene 535 TL’den 400 TL’ye kadar düşmüştü. O yüzden vatandaş kârını hesaplayıp gayrimenkul yatırımına dönecek. İnşaat maliyetleri yükseldi. Bu nedenle ikinci el konutlarda ciddi bir hareketlilik bekliyorum” diye konuştu.

En kârlı yatırım gayrimenkul



Kredi faizlerinin düşmesiyle konut fiyatlarının yükselmesine ilişkin ise Güleroğlu,“Faiz oranları ciddi oranda düştüğünde konut fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Şu anki faiz indirimi çok yüksek değil. Ama mevduat faizlerinin 200 baz puan düşmesi haliyle piyasaya bir hareketlilik getirecek. İlerleyen zamanda faiz oranlarının daha da düşeceği yönünde haberler alıyoruz. Konut kredi faiz oranları düştükçe konut satışları artacak. Geçen senenin haziran ayında konut kredi faizleri 0,64-0,74 düştü. Faiz oranları aniden düşünce herkes konut alımına yöneldi ve konut fiyatları yükseldi. Şimdi yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı o yüzden çok büyük bir sıçrama beklemiyorum ama alım fırsatı şu anda inanılmaz yüksek. Gayrimenkul yatırımlarının döviz ve altınla ölçülmesi mümkün değil. Bundan bir sene önce Çeşme’de 1,5 milyona bir müstakil ev, yazlık, villa alınabiliniyordu. Geçen sene 1,5 milyon TL olan konutlar şu anda 3,5-4 milyon TL.Bu karı altınla, dövizle kazanmanın ihtimali yok. Her zaman en kârlı yatırım gayrimenkul. Altın, döviz her zaman düşer çıkar ama gayrimenkul fiyatları düşmez” ifadelerini kullandı.