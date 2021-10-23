Faiz indirimi iş dünyasında  şok etkisi yarattı!

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle iş dünyasında tedirginlik yarattı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş, alınan kararın ekonomik bir karar olmadığını vurguladı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise “Alınan kararın bir dayanağı yoksa felaket olur” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) önceki gün gerçekleşen Para Politikası Kurulu(PPK) ekim ayı toplantısında da eylül ayı toplantısında olduğu gibi faiz indirimine gitti. Piyasalar henüz eylül ayı toplantısında alınan 100 baz puan faiz indirimi kararının etkisini atlatamamışken 200 baz puanlık indirimle şoke oldu. Merkez Bankası ekim ayı toplantısında politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi. TCMB’nin faiz indirimi kararı piyasalarda şok etkisi yaratırken döviz kuru hızlı bir yükselişe geçti. Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve döviz kurundaki yükseliş iş dünyasında tedirginlik yarattı.

Hiç kimse önünü göremiyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ekonomik bir karar olmadığını ifade eden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Her şeyden önce dengeli ve öngörülebilir bir kur, bütün ekonominin arzu ettiği bir durum. Alınan kararların bilimsel bir tabana oturuyor olması lazım. Enflasyon artıyorsa faiz oranlarının bunun gerisine düşmemesi lazım. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ve dünyada bugün bizim dışımızdaki tüm ülkelerde faiz artarken bizim faizi düşürüyor olmamız asla öngörülebilir değil. Bu kararın ekonomik bir karar olmadığı net bir şekilde ortada. Tablo böyle olunca hiç kimse önünü göremiyor. Çünkü öngörüde bulunamıyorsunuz. Bu durumun neticesi olarak da bugün yaşadıklarımız var. Döviz aldı başını gidiyor. Kura bağlı olarak yakın zamanda tüm girdi maliyetlerimiz artacak. Faiz indirimi enflasyonu tetikleyecek. Çalışanlarımızı daha zor bir duruma sokacak. Bu karar kısa vadede özellikle ihracatçıların işine yarar gibi gözükse de uzun vadede ihracat kalemlerimizde girdilerimizin büyük bir kısmı ithalata dayalı olduğu için sadece emek yoğun sektörlerde bir rahatlama yaratır. Bunun dışında da kimsenin bu karardan mutlu olacağını zannetmiyorum. Bu politikanın da doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

Ekonomi iyi yönetilmiyor

Türkiye'deki ekonomik dengelerin alt üst olmasının rahatsız yarattığını dile getiren Uğurtaş, “Bu kararın bir bilimsel dayanağı olması lazım. Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki enflasyon sonuç ilişkisi bambaşka şeylere bağladı. Aslında öyle olmadığını bütün ekonomistler söylüyor. Biz yeni bir şey icat etmişiz gibi bir tablo var. Ama o da olmuyor. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla bu iş olmuyor. Realitenin dışına çıktığınızda ‘Ben yaptım oldu, faizler düştü’ dediğinizde enflasyon düşmüyor. Kur almış başını gidiyor, Türkiye ekonomisi küresel ekonomiye entegre olmuş durumda. Sıcak paraya ihtiyacımız var. Bu durumda yabancı sermaye Türkiye'ye girmez. Dünyada hammadde fiyatlarının artması ve içerde kurun yükselmesi nedeniyle hammadde fiyatları uçuyor. Gerçekçi olmak lazım. Felaket değil ama Türkiye’de ekonomisinin iyi yönetilmediği çok net ortada” diye konuştu.

İhracatçı şok oldu

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle şok olduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise faiz indirimine ilişkin kısa ve net konuştu. Eskinazi, “Bu kararın neticelerini bekleyip göreceğiz. Bu kararı alanlar, mutlaka bir şeyler biliyordur. Eğer ciddi bir şekilde yanlış yapıldıysa ve alınan kararın bir dayanağı yoksa felaket olur” ifadelerini kullandı.