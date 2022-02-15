FAO Desteğiyle Kooperatiflerden E-Ticaret Atılımı

10 şehirden 13 kooperatif e-ticaret iş birliği protokolü ile dijitalleşme yolunda İzmir’de önemli bir adım attı

FATİH ÖZKILINÇ- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirdiği “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi’’ projesi kapsamında 10 ilde kurulan kooperatiflerin temsilcileri iş birliği için İzmir’de buluştu. “Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum” sloganıyla yürütülen projede 10 şehirdeki 13 kooperatif, FAO uzmanları ve hukuk danışmanları rehberliğiyle hazırlanan “Kooperatifler E-Ticaret İş birliği Protokolü”nü Alsancak’ta bir otelde imzaladı. Aralarında Adana, Bursa, İzmir, Hatay, Gaziantep, Kilis, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van illerinin olduğu temsilciler ‘’Hep Yerinden’’ markası altında bir araya gelerek, üretim aşamalarından, markalaşma, pazarlama ve satış aşamalarına kadar tüm alanlarda ortak stratejiler geliştirerek dijital dünyada kalıcı bir pazar kurmayı hedefliyor.

Protokol bir ilk

Kooperatifler E-Ticaret İş birliği Protokolü imza töreninde konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bugün itibariyle tüm programlarımız kapsamında 13 şehrimizde, 22 öncü kadınların yönettiği kooperatifi destekliyoruz. Her alanda kadınları güçlendirmek için çalışırken sürdürülebilir istihdam ve gelir getirici model olarak kooperatif iş modelini evrensel ilkelere uygun bir şekilde uygulansın istiyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği mali desteğiyle 10 şehirde yürüttüğümüz projemizde farklı bir taleple karşılaştık. Desteklenen kooperatifler Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla bizlere ulaştı ve dijitalleşme desteklerinde müşterek hareket etmek istediklerin ilettiler. Bizler de birlik olmanın kıymetli olduğunu düşünerek bir pilot uygulama yapmak istedik. Hukukçularımız, iş geliştirme ve girişimcilik uzmanlarımız bir araya geldi, uzman tasarımcı, sanatçılarımızın da katkılarıyla bir Protokol örneği hazırlandı. Yaptığımız araştırmalarda şu ana kadar Kooperatifler arası somut işbirliğine dayalı bir Protokol örneğine rastlamadık. Bu kapsamda kadınlardan gelen talep doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışma bir ilk niteliğinde. Kooperatiflerin sanal mağaza açtığı pek çok platform mevcut ancak bu uygulama Kooperatiflerin sahibi ve yöneticisi olduğu bir platform olarak ilk olma özelliği taşımaktadır” dedi.

Öncü Kooperatiflerin Nitelikli Yöresel Ürünlerle E-Ticarete Hazırlanıyor

Platformun kurucusu olan 10 şehirdeki 13 kooperatif bulundukları yörelerde nitelikli ürünleri e-ticarete hazırlıyor. Bu kapsamda Adana Tapan Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi lavanta ürünleri, Bursa Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöresel kahvaltı hizmeti ve ürünleri, Gaziantep Ayıntap Tarımsal Kalkınma Kooperatifi fıstık ezmesi, Hatay Samandağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöresel meyvelerden reçeller, İzmir Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mandalina ürünleri, Kahramanmaraş Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mantar kurusu ve cips tarhana, Kilis Kilizi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi zeytinyağlı sabun, Manisa Soma Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi glütensiz ürünler, Şanlıurfa Nazende Tarımsal Kalkınma Kooperatifi isot ve ejder meyvesi, Van Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bal ürünleriyle sanal mağazalarına start verecekler.