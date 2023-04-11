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Fethiye'de FETEX Fuarı kapılarını açtı

Fethiye'de FETEX Fuarı kapılarını açtı
11 Nisan 2023 Salı 17:17

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon (MARFO) tarafından Fethiye Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Cumartesi Pazarı'nda açılan fuarda, 35 firma stant kurdu.

MARFO Genel Müdürü Volkan Gülcan, fuarın ilkinin 2012'de yapıldığını söyledi.

Firmaların fuar kapsamında özel kampanyalar düzenlediğini ifade eden Gülcan, "Bahçe mobilyaları, özel tasarımlar, endüstriyel mutfak malzemeleri gibi turistik tesislerin ihtiyacı olan her şey fuarda var. Tekstil ve mobilya firmaları da mevcut. Bir turistik tesisin yaklaşık 40 kalem ihtiyacı var. Turistik işletmeler, bu fuarda ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri bulabiliyor." diye konuştu.

Fuar, 14 Nisan'da sona erecek.

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Etiketler; #FETEX #fethiye #fethiye belediyesi #Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası #Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi #muğla #turistik tesis
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