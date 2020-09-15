Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadında sona gelinirken, toplanıp patozlanan fındıkların harmanlarda kurutulması sürüyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasada fındık fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatıyla baş baş gittiğini belirterek "Fındık bu sezon üreticiyi güldürdü" dedi.

Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını olumlu karşılıyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan fındık hasadında sona yaklaşıldı. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki yerlerde fındık çeşidi olan 'çakıldak' fındıkların hasadında da sona gelinirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden bölgeye gelen mevsimlik fındık işçileri de geri döndü. Pandemi döneminde işçiliğinin büyük bölümünü kendileri yapan üreticiler, hasatta da kendileri çalışıp fındıkta masrafı yarı yarıya indirdi. Patozlanan fındıkların harmanlarda kurutma işlemi de sürerken, bazı üreticiler de işçilik ve diğer ücretleri karşılayabilmek için ihtiyacı oranında serbest piyasaya fındık sattığı da gözlendi.

Değerli bir ürün

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, pandemi döneminde üreticilerin büyük bölümünün fındıkta bakım, ilaçlama gibi işçiliğini kendisinin yaptığını, işçilik yevmiyesi ödemediği için de önemli ölçüde kar elde ettiğini söyledi. Aynı şekilde üreticilerin kendilerinin ve yerli işçilerinin hasatta çalıştığını, hasatta da işçilik ücretlerinden kar sağlandığını vurgulayan Akça, "Pandemi döneminden önce üreticilerimiz fındık işçiliği ve toplamayı büyük oranda yevmiye vererek yaptırıyordu. Ancak pandemi zamanında fındık işçisi bulunamadı. Bu nedenle üreticiler bizzat kendi bahçelerine baktı. Her türlü ihtiyaç olan bakımlarını üstlendi. Böylece işçilik ücretlerini azalttı, gideri de azalmış oldu. Aynı şekilde 1-2 ton fındığı olan çoğu üreticimiz fındığını kendisi topladı. TMO tarafından açıklanan levant kalite için 22 TL fiyatı baz alırsak üreticilerimiz bu sezondan memnun. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda serbest piyasa fiyatlarının yakın zamanda TMO fiyatlarının üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü fındık çok değerli bir ürün, pandemi döneminde de gördük ki bağışıklığı güçlendirmede destekleyici olduğundan dünyada fındığa daha fazla ilgi var" dedi.

Fındıktan üreticinin kazancının artmasıyla üreticinin bahçesine daha fazla ilgi göstereceğini de ifade eden Akça, "Fındığın en büyük girdi maliyeti olan fındık toplama işçiliğini birçok fındık üretici kendileri yaptılar ve fındığın maliyetini aşağıya düşürdüler. Üreticimiz fındık fiyatlarının bu tür gelişmesinden memnun oldu. Maliyetlerde aşağıya çekildiği için kazanç arttı. Fındık hasat sezonu bitti ama gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Artık üretici fındıktan para kazanmaya başlayınca birçok işçiliği de kendisi yapmaya başladı. Bundan sonraki süreçte üreticilerimiz kendileri bahçelerine bakarak maliyetleri aşağıya düşürecek ve fındıktan kazandıkları para hatırı sayılır düzeyde olacak" diye konuştu.

3 ton fındık üreten İhsan Özdemir, bu sezon fındığın normal olduğunu belirterek, "Bu sene fındık yüzümüzü güldürdü diyebiliriz. Üretim olarak istediğimizi aldık, fiyat olarak da gayet makul. Serbest piyasada fiyatların daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz. Fiyat yükselene kadar fındığı depoda saklayacağız, geçen sezon olduğu gibi bu senede fiyat artınca satacağız" dedi.