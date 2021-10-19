8 BİN YILLIK!
8 BİN YILLIK!
0
GELİN ARABASI KAZAN OLDU!
GELİN ARABASI KAZAN OLDU!
0
KIZINA KIZIP EVİ YAKTI: 6 ÖLÜ
KIZINA KIZIP EVİ YAKTI: 6 ÖLÜ
0
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK
0

Fiyatlar arttıkça gıda ürünlerine de alarm takılıyor!

Gıda fiyatlarının yükselmesi ile marketler fiyatı artan ürünlere alarm takmaya başladı. Hırsızlıklara karşı alarmla önlem almaya çalışan marketler, artık sadece teknolojik ürünlere değil, ayçiçek yağı, bebek maması gibi ürünlere de alarm takıyor

Fiyatlar arttıkça gıda ürünlerine de alarm takılıyor!
19 Ekim 2021 Salı 10:42

Gıda fiyatlarına karşı marketlere 'denetim' sürerken, fiyatlar enflasyona bağlı olarak artıyor. Bebek mamaları ve takviye gıdalarda daha önceden bazı marketlerin alarm takma yöntemi ise artan hırsızlık olaylarına bağlı olarak genişletildi. Zeytinyağı ve mısır yağına alarm geldi. Bazı ürünler teknoloji ürünleri gibi kilitli dolaba yerleştirildi.

Bazı marketler de bazı gıda ürünleri, gıda takviyeleri ve tüketim maddelerini kilitli dolaplarda satışa sunuyor. Market görevlileri, son dönemde artış gösteren hileli alışveriş veya hırsızlık olaylarına karşı kelepçeli-kilitli satış yönteminin tercih edildiğini belirtiyor.

Sözcü muhabirlerinin marketlerde yaptığı araştırmaya göre market görevlileri, son dönemde sık sık hileli alışverişler ve hırsızlık olayları yaşandığı için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Çalınan ürünlerin kendilerinden kesildiğini söyleyen çalışanlar, “Pahalı ve küçük şeyleri bu yöntemle koruma altına alıyoruz. Bebek mamasını alıp kutusunu bırakanlar olmuş. Çok sonra fark ettik. Adam cebine atıp götürmüş. Bu nedenle mamaları ve diğer gıda takviyelerini de bu şekilde kilitli dolapta tutuyoruz. Bir de aynı ürününün pahalı olanını, ucuz olanın kutusuna koyarak kasada daha az ödeyenler olmuş. Geri dönen ürünlerden durumu fark etmişler” diye konuştu.

Önceki dönemlere yüksek fiyatları ile bilinen teknolojik ürünlerde uygulanan bu yöntem, bebek mamalarından sonra, zeytinyağı, mısır yağı gibi ürünlerde de görülmeye başlandı. Bazı marketlerde peynir ve et ürünleri ile gıda takviyeleri ve tüketim maddeleri kilitli dolaplarda satışa sunuyor. Vatandaşlar bu ürünlerden satın alırsa kasada ödeme yaparak alarmı açtırabiliyor. Kilitli dolaptan bir ürün almak isterse de bir market görevlisinden temin konusunda yardım istiyor.

Etiketler; #market #bebek maması alarm #yağ alarm #market alarm
Önceki Haber
İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
Sonraki Haber
Sel olunca düğüne kazanın içinde gittiler!
Erdoğan kendine 12 bin TL zam yaptı
Erdoğan kendine 12 bin TL zam yaptı
0
TÜSİAD Başkanı sorunları sıraladı: Laiklik, işsizlik, İstanbul Sözleşmesi, beyin göçü...
TÜSİAD Başkanı sorunları sıraladı: Laiklik, işsizlik, İstanbul Sözleşmesi, beyin göçü...
0
Altının gramı 532 lira!
Altının gramı 532 lira!
0
Tarlada 4 lira olan domates, sofraya gelene kadar 15 lira oluyor
Tarlada 4 lira olan domates, sofraya gelene kadar 15 lira oluyor
0
Otomobil almak daha da zorlaşacak! Zam geliyor!
Otomobil almak daha da zorlaşacak! Zam geliyor!
0
Dolar sürekli yeni rekorlara imza atıyor!
Dolar sürekli yeni rekorlara imza atıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.