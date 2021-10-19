Fiyatlar arttıkça gıda ürünlerine de alarm takılıyor!

Gıda fiyatlarının yükselmesi ile marketler fiyatı artan ürünlere alarm takmaya başladı. Hırsızlıklara karşı alarmla önlem almaya çalışan marketler, artık sadece teknolojik ürünlere değil, ayçiçek yağı, bebek maması gibi ürünlere de alarm takıyor

Gıda fiyatlarına karşı marketlere 'denetim' sürerken, fiyatlar enflasyona bağlı olarak artıyor. Bebek mamaları ve takviye gıdalarda daha önceden bazı marketlerin alarm takma yöntemi ise artan hırsızlık olaylarına bağlı olarak genişletildi. Zeytinyağı ve mısır yağına alarm geldi. Bazı ürünler teknoloji ürünleri gibi kilitli dolaba yerleştirildi.

Bazı marketler de bazı gıda ürünleri, gıda takviyeleri ve tüketim maddelerini kilitli dolaplarda satışa sunuyor. Market görevlileri, son dönemde artış gösteren hileli alışveriş veya hırsızlık olaylarına karşı kelepçeli-kilitli satış yönteminin tercih edildiğini belirtiyor.

Sözcü muhabirlerinin marketlerde yaptığı araştırmaya göre market görevlileri, son dönemde sık sık hileli alışverişler ve hırsızlık olayları yaşandığı için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Çalınan ürünlerin kendilerinden kesildiğini söyleyen çalışanlar, “Pahalı ve küçük şeyleri bu yöntemle koruma altına alıyoruz. Bebek mamasını alıp kutusunu bırakanlar olmuş. Çok sonra fark ettik. Adam cebine atıp götürmüş. Bu nedenle mamaları ve diğer gıda takviyelerini de bu şekilde kilitli dolapta tutuyoruz. Bir de aynı ürününün pahalı olanını, ucuz olanın kutusuna koyarak kasada daha az ödeyenler olmuş. Geri dönen ürünlerden durumu fark etmişler” diye konuştu.

Önceki dönemlere yüksek fiyatları ile bilinen teknolojik ürünlerde uygulanan bu yöntem, bebek mamalarından sonra, zeytinyağı, mısır yağı gibi ürünlerde de görülmeye başlandı. Bazı marketlerde peynir ve et ürünleri ile gıda takviyeleri ve tüketim maddeleri kilitli dolaplarda satışa sunuyor. Vatandaşlar bu ürünlerden satın alırsa kasada ödeme yaparak alarmı açtırabiliyor. Kilitli dolaptan bir ürün almak isterse de bir market görevlisinden temin konusunda yardım istiyor.