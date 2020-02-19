Folkart'a 'üretim ve satış' ödülü

Folkart, Real Estate Stars 2019-Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri Ödülleri'nde 2 ayrı kategoride ödül kazandı.

Folkart, "Türkiye'nin En Fazla Konut Üreten Şirketleri" ve "Türkiye'nin Adet Bazında En Çok Konut Satışı Yapan Şirketleri" arasında yer aldı. Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars 2019 Ödülleri sahiplerini buldu. Folkart, Real Estate Stars – Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni'nde 4 kategoriden 2'sinde ödül almaya hak kazandı. Real Estate Stars 2019– Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri Ödülleri'nde 4 farklı kategoride ilk 5'e giren şirketlere ödül verildi. Bu kategorilerde 2018 yılı verileri temel alındı. Folkart, "Türkiye'nin En Fazla Konut Üreten Şirketleri"nden birisi oldu. "Türkiye'nin Adet Bazında En Çok Konut Satışı Yapan Şirketleri" kategorisinde de yer alan Folkart, önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca Folkart ödül alan tek İzmirli şirket oldu.

Azimli üretim

Capital ve Ekonomist işbirliği ile düzenlenen Real Estate Stars/Gayrimenkul Liderleri Zirvesi ve Ödül töreni Shangri-La Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Törene katılan Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Real Estate Stars'ta toplamda 7 farklı ödül kazandıklarını anımsattı. Metin Sancak, "Bu yıl ise 4 kategorinin 2'sinde ödül aldık. 'Türkiye'nin En Fazla Konut Üreten Şirketleri' arasında yer almamız azimle üretmeyi sürdürdüğümüzü temsil ediyor. Diğer bir kategori olan 'Türkiye'nin Adet Bazında En Çok Satış Yapan Şirketleri'nden birisi olmamız da, ürettiğimiz konutların kalitesini gösteriyor" dedi. Sancak, "Tüm bu ödülleri almamızdaki en önemli neden ise Folkart'a olan güvendir. Başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere, çözüm ortaklarımız, paydaşlarımız ve sonrasında da bizi tercih eden değerli Folkart dostlarının 'bize duyduğu güven' başarımızın temelini oluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve herkesi kutluyorum" diye konuştu.