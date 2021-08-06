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Folkart'tan 175 milyon TL'lik yeni bir yatırım daha

 Alsancak ile Halkapınar arasında inşası devam eden Folkart Vega 175 milyon TL'lik yeni Nova projesiyle büyüyecek. Konut ve ticaret merkezi kapasite artışı ile Vega Projesi'nde inşası devam eden konut, rezidans ofis ve ticari dükkan sayısı artacak. Proje ile İzmir'e yakışır nitelikte modern bir cazibe merkezi oluşturulacak

Folkart'tan 175 milyon TL'lik yeni bir yatırım daha
06 Ağustos 2021 Cuma 12:01

FATİH ÖZKILINÇ- Folkart Yapı Sanayi Ticaret A. Ş. Alsancak ile Halkapınar arasında yapımına devam ettiği Folkart Vega'nın kapasitesini 175 milyon TL'lik yeni bir yatırımla artırıyor. Toplu Konut ve Ticaret Merkezi Kapasite Artışı için İzmir Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildi. Kamuoyuyla paylaşılan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre kapasite artışı Nova Projesi olarak adlandırıldı. Yeni proje Vega projesinin hemen yanında yükselecek. Kapasite artışı kapsamında inşaatı devam eden Vega Projesi'ndeki 293 adet konut sayısı 361'e 541 adet rezidans ofis sayısı 640'a 17 adet ticari dükkanın sayısı 31' e yükselecek.

İzmir'e yakışır proje


Proje Tanıtım dosyasında "Toplu Konut ve Ticaret Merkezi Kapasite Artışı (NOVA Projesi)'nde tek bir blok tasarlanmış olup, Zemin-3 bodrum katlar otopark, Zemin kat ve Zemin+1 kat ticari dükkanlar, Zemin+2 ve 3. kat sosyal tesisler, 4. kat ila 14. Kat arası konutlar ve 15. Kat ila 38. Kat arası Rezidans Ofisler olarak planlanmıştır. Proje alanının güneyinden metro hattı/demiryolu hattı güzergahı geçmekte olup, kuzeyinde ise Mürselpaşa Bulvarı Yan Yolu bulunmaktadır. Bölge ticari hareketliliği ve ulaşılabilirliği yüksek bir alanda yer almaktadır. Proje alanında kötü durumda bulunan riskli yapının kaldırılarak, İzmir'e yakışır nitelikte modern bir cazibe merkezi ve yerleşim biriminin kurulacak olması projenin önemini arttırmaktadır. Ayrıca söz konusu proje; altyapı birimleri, içme suyu, kanalizasyon, telekom, yağmur suyu, doğalgaz ve elektrik hattı v.b. yapıları da içerecektir. Projenin Konut ve Ticaret Merkezi niteliğinde olması, konut ve dükkanların her türlü bakım ve güvenlik hizmetlerinin yüklenici firma tarafından yapılacak olması, resmi makamların kontrolü açısından tek tek şahıslar yerine, yönetimi muhatap alacak olmaları açısından da önemli bir avantajdır" ifadelerine yer verildi.

Zemindeki katlarla birlikte 153,3 metre yüksekliğe sahip olacak NOVA Projesi'nde 68 Adet Konut, 99 Rezidans Ofis ve 14 Dükkan yer alacak.

Etiketler; #folkart #izmir
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