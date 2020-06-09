Folkart'tan süper kampanyalar

Folkart, konut sahibi olmak isteyenlere yüzde 0.64 faiz oranı, 12 ay ödemesiz bir plan; ticari alan ve ofisler için ise yüzde 0.59 faiz oranını sunuyor. Folkart, projelerindeki ticari alanlara yönelik olarak “Şimdi kirala 2021’de ödemeye başla” söylemiyle kira desteği veriyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, faiz oranları ve Folkart’ın kampanyalarıyla, konut edinmenin çok önemli bir fırsat haline geldiğini vurguladı. Sancak, “Bir yıl ödemesiz, 180 aya kadar taksit imkanı ve 0.64 faiz oranı ile konut edinmek müthiş bir fırsat” dedi. Bugüne kadar İzmir’de inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çarpıcı yaşam alanları ile dikkat çeken Folkart, konut, ofis ve ticari alanlar kampanya başlattı. Kampanya kapsamında konut, ticari alan ve ofisler için uygun faizli kredi imkanı sunulurken, tüm projelerdeki ticari alanları kiralamak isteyenler içinde kira desteği kampanyası verilecek.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, inşaat sektörünün yüzlerce sektörü direk etkilediğini ve ülke ekonomisindeki en önemli çarklardan biri olduğuna dikkat çekti. Mesut Sancak, “Kamu bankalarının başlattığı düşük faizle kredi imkanı, hem tüketiciler için hem de gayrimenkul sektörü için önemli bir adım. Ev fiyatlarının düşük olduğu bir ortamda, düşük faizli kredi uygulaması tüketiciler için ciddi bir avantaj getiriyor. Özellikle tüketicilere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu kampanya her seviyedeki gelir grubuna hitap ediyor” dedi. Mesut Sancak, “Bizde başlattığımız kampanya ile Folkart’tan ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyoruz. Konut, ofis ve ticari alanlardaki fiyatlar düşük durumda. Bunun yanı sıra faizlerin de en alt seviyelerde olması ciddi bir avantaj. Bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Konut için yüzde 0.64

Folkart, Alsancak ile Halkapınar arasında İzmir Körfezi’nin tam karşısındaki önümüzdeki yıl teslim edilecek Folkart Vega ve teslim aşamasına gelen Karabağlar’daki Folkart Line projelerinde 1 yıl ödemesiz, 180 ay yüzde 0.64 faiz oranı ile konut kredisi kullanarak daire sahibi olma fırsatı sunuyor. Folkart’ın Çeşme projeleri hariç, tüm projelerinde aynı imkanlar sağlanıyor. Folkart Towers, Folkart Time, Folkart Incity, Folkart Line, Folkart Yaka Evleri, Folkart Vega gibi şehrin en özel projelerindeki ticari alanlar ve ofisler için ise yüzde 0.59 faiz oranıyla işyeri sahibi olma imkanı bulunuyor.

Kira desteği

Ayrıca ticari alanlar için kira desteği de bulunuyor. Folkart, projelerindeki ticari alanlarda “Şimdi kirala 2021’de ödemeye başla” şeklinde kira desteği veriyor. Folkart Çeşme projeleri için ise uygun ödeme koşulları sunuyor. Folkart, “Denize sıfır bahçeli bir yaşam seni bekliyor! Çeşme’de tatili değil hayallerini yaşa.” söylemiyle Çeşme’de önemli fırsatlar sunuyor.