Folkart yine Altın Lig'te

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün ortak çalışması sonucunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasına göre, Folkart bir kez daha Altın Lig’te yer aldı

Folkart, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar arasında yer aldı. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün, bu yıl 2.si gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasına göre, Folkart Altın Lig’te yer aldı. Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada, onlarca soru yöneltildi. Araştırma için yaklaşık 12 bin kişiyle yaklaşık 140 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı. Folkart, geçtiğimiz yıl da Altın Lig’te yer almıştı.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 2019 yılında Türkiye İtibar Akademisi tarafından, ülkenin en itibarlı markalarından biri olarak gösterildiklerini ve yeni yapılan EFE araştırmasında da, Altın Lig’te yer aldıklarını anımsattı. Sancak şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Yıldız Teknik Üniversitesi’nin öncülük yaptığı, itibarlı şirketlerin ekonomiye ve topluma yansımalarını ortaya koyan EFE araştırmasında, Altın Lig’te yer aldık. Ülkemizin en güvenilir, en itibarlı şirketlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Folkart’a duyulan güvenle geleceğe ilerliyoruz. Ülke ekonomimize ve toplumumuza faydalı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

50 farklı sektör

YTÜ İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları tamamlanan araştırmada 3 ayrı lig belirlendi. Her lige göre Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 kurum ve marka ile lokomotif 50 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri ölçümlendi. EFE’de elde edilen bulgu ve veriler, itibarlı kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını, yönetim ve ürün performanslarının toplumda bıraktığı izleri detaylı bir şekilde yansıtıyor.

Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda Folkart, ülke ekonomisine en çok fayda sağlayan şirketlerden biri oldu. Araştırmada belirlenen 3 kategori arasında Altın Lig’te yer alan Folkart, araştırmanın temel endeksleri olan, “Ürün/Hizmet Nitelik Endeksi”, “Firma Nitelik Endeksi” ve “Sosyal Fayda Endeksi”nde ön sıralarda yer aldı. Kültür/sanata, spora, eğitime ve engellilere yönelik verdiği desteklerle adından söz ettiren Folkart, ülke genelinde topluma en çok sosyal fayda sağlayan markalardan biri oldu.

İzmir'de bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından, 2019 yılında 1000 kişi ile doğrudan yapılan görüşmeler ışığında hazırlanan, "Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması"na göre; Folkart'ın marka bilinirliği yüzde 98.6, marka güven oranı yüzde 87.1, tavsiye etme düzeyi ise yüzde 98 olarak ölçümlenmişti. Folkart, "İzmir" denilince de, araştırma sırasında, akla gelen ilk marka olmuştu.